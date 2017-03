Phản ứng trái chiều khi LHQ treo cờ rủ đám tang ông Kim Jong-il

Tại New York, cờ treo bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc đã được hạ thấp. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Eduardo del Buey cho biết đoàn Triều Tiên đã đề nghị thực hiện nghi thức này. "Đó chỉ là vấn đề thủ tục và là điều bình thường khi có tang lễ của bất kỳ nguyên thủ nào trên thế giới” - ông Buey nói.

Liên Hiệp Quốc cho rằng hành động rủ cờ chỉ mang tính thủ tục. Ảnh: China Daily

Tuy nhiên, Tổ chức Giám sát của Liên Hiệp Quốc có trụ sở ở Geneva - Thụy Sĩ cho rằng thông điệp về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc "có nguy cơ bị hoen ố nghiêm trọng” bởi việc thể hiện sự tôn kính ông Kim Jong-il.

Tuần trước, cũng theo đề nghị từ phía Triều Tiên, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã dành phút mặc niệm cố lãnh đạo Kim Jong-il, song bị các đoàn Mỹ, Nhật, Hàn và Liên minh châu Âu tẩy chay.

Đoàn Triều Tiên cũng đề nghị 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thực hiện nghi thức này nhưng bị phản đối. Bình Nhưỡng vẫn đang bị Hội đồng Bảo an trừng phạt do chương trình hạt nhân của nước này.

Tang lễ ông Kim Jong-il được cử hành trọng thể giữa trời mưa tuyết ngày 28-12. Ảnh: Reuters

Triều Tiên đã cử hành tang lễ ông Kim Jong-il một cách long trọng hôm qua, 28-12. Dự kiến 13 ngày quốc tang sẽ kết thúc vào trưa nay, 29-12.

Theo Bằng Vy (NLĐO / Reuters)