Pháp: 7 trẻ em nhập viện vì ăn thịt bò nhập từ Đức

Những trẻ em này đều ở khu vực phía bắc nước Pháp và bước đầu xác nhận chắc chắn có 5 em bị bệnh sau khi ăn thịt bò bằm đông lạnh đã xả đá.



Hôm qua, các giới chức nói rằng chủng loại E. Coli mà các trẻ em này bị nhiễm không liên hệ tới loại vi khuẩn bột phát tại Đức làm ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 3.300 người khác bị nhiễm trong những tuần lễ mới đây.



Những bệnh nhân này, em nhỏ nhất mới 20 tháng tuổi, đều ở các thị trấn trong vùng Pas de Calais nước Pháp. Các em được nhập viện vì các triệu chứng của E. Coli như tiêu chảy phân có máu.



Các giới chức Pháp nói rằng, 5 trong số 7 em này đã ăn thịt bò xay đông lạnh rồi xả đá do các siêu thị Lidl của Đức bán và do công ty SEB của Pháp sản xuất. Siêu thị Lidl đã dẹp hết các sản phẩm thịt bò này khỏi các cửa hàng của họ tại Pháp theo lệnh của nhà chức trách.



SEB nói rằng vụ thâu hồi sản phẩm này ảnh hưởng tới khoảng 10 tấn thịt tới từ nhiều quốc gia Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Bỉ, Pháp, Đức, Italia và Hà Lan.



Giám đốc điều hành SEB, ông Guy Lamorlette, đã nói với cơ quan thông tấn Pháp rằng công ty này đang đợi kết quả xét nghiệm để xác định xem các miếng thịt bò bằm đông lạnh xả đá có gây ra các ca bệnh E. Coli tại Pháp hay không. Ông nói những sản phẩm này đã được kiểm tra an toàn trước khi đưa tới các cửa hàng.



Giới chức Đức cho biết, chủng loại E. Coli nguy hiểm hơn gây nhiễm bệnh tại miền bắc nước Đức đã phát xuất từ loại giá do một nông trại địa phương sản xuất.