Pháp bắt giữ một số phần tử Hồi giáo khả nghi

Hãng tin AFP ngày 9/11 dẫn một nguồn thạo tin cho biết những phần tử bị bắt là những đối tượng được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh thời gian gần đây xuất hiện những mối đe dọa toàn cầu nhằm vào nước Pháp.



Nguồn tin cũng cho hay những người này bị tình nghi là đã được huấn luyện ở miền Tây Pakistan, gần Afghanistan. Trong số năm phần tử trên, hai người bị bắt hôm 8/11 đến từ khu vực biên giới chung của hai quốc gia Nam Á này trên một chuyến bay quá cảnh qua Ai Cập.



Ba người còn lại bị bắt một ngày sau đó tại Paris theo yêu cầu của một thẩm phán chống khủng bố.



Nguồn tin trên cũng cho biết trong số những nghi can này, có kẻ liên quan tới những đe dọa ám sát Dalil Boubakeur, người đứng đầu một nhà thờ Hồi giáo lớn ở Paris đã được cảnh sát tăng cường bảo vệ kể từ hồi Hè.



Trước đó, kênh truyền hình Al-Jazeera ngày 27/10 đã phát đoạn băng ghi âm giọng nói được cho là của trùm khủng bố Osama Bin Laden, trong đó tuyên bố Pháp sẽ bị tổn thất nặng nề nếu không rút quân khỏi Afghanistan.



Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda này cảnh báo Chính phủ Pháp sẽ phải trả giá nếu tiếp tục tham gia lực lượng liên quân do Mỹ và NATO đứng đầu tại Afghanistan. "Cái giá" mà Bin Laden nói đến là các vấn đề an ninh trong nước của Pháp./.





(TTXVN/Vietnam+)