Pháp bí mật thu thập tin tình báo tại Lybia

Báo cho biết lực lượng đặc nhiệm Pháp đã có mặt tại Lybia để thu thập thông tin tình báo nhằm xác định mục tiêu tấn công. Tổng cục An ninh đối ngoại của Pháp cũng đã tiến hành nhiều chiến dịch bí mật khác.



Dù vậy, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Pháp nói với báo Le Monde hoạt động bí mật trên không phải là bước đầu để Pháp chính thức mở mặt trận chống IS ở Libya. Mục tiêu hiện thời ở Libya là tiêu diệt thành phần đầu não của IS để ngăn chặn IS bành trướng chứ không phải đánh để thắng.

Báo cho biết hoạt động chống IS tại Lybia được Pháp phối hợp với Mỹ và Anh, ví dụ như vụ ném bom tiêu diệt tên Noureddine Chouchane hôm 19-2 hay vụ tiêu diệt tên Abu Nabil người Iraq chỉ huy IS ở Lybia hồi tháng 11-2015.

Trong khi đó, trả lời báo Messaggero (Ý) ngày 23-2, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Roberta Pinotti cho biết Ý đã đồng ý cho máy bay không người lái cất cánh từ căn cứ Mỹ ở Sigonella (Ý) để không kích IS tại Libya. Phía Ý sẽ xem xét từng phi vụ một và hoạt động chỉ được phép khi đó là hoạt động cần thiết cuối cùng để bảo vệ các cơ sở và người của liên minh chống IS tại Lybia và toàn khu vực.