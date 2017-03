Pháp không kích vào Mali

Tổng thống Pháp Hollande khẳng định chiến dịch không kích tại Mali sẽ kéo dài nếu cần thiết

Theo giới chức Mali, họ đã giành lại các thị trấn trung tâm chiến lược ở Konna - nơi quân nổi dậy chiếm giữ một ngày trước đó. Thông tin này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Pháp thông báo đã bắt đầu các chiến dịch trợ giúp quân sự theo yêu cầu từ Mali.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Paris, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành một cuộc không kích tại Mali. Tình hình đã xấu đi nghiêm trọng trong những ngày qua khi nhóm khủng bố tấn công vào miền Nam Mali. Mục tiêu của nhóm này rất rõ ràng. Đó là khống chế toàn bộ Mali để thành lập một nhà nước khủng bố tại đây. Do đó, các quan chức Mali kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Pháp giúp họ can thiệp quân sự khẩn cấp”.



Các nhóm vũ trang - một số có liên hệ với al-Qaeda - đã kiểm soát miền Bắc Mali hồi tháng 4-2012. Tại đây, các nhóm này áp dụng luật Hồi giáo Sharia hà khắc. Các chính phủ trong khu vực và phương Tây ngày càng lo ngại về những đe dọa an ninh từ những nhóm cực đoan này.

Hôm 10-1, Tổng thống Mali Dioncounda Traore kêu gọi Liên Hiệp Quốc và Pháp hỗ trợ đẩy lùi phiến quân Hồi giáo khi họ đã chiếm thị trấn chiến lược Konna và đang áp sát thị trấn trọng yếu Mopti.