Pháp: Máy bắn tốc độ cũng có khi sai

Theo tạp chí Auto Plus, cảnh sát phải đặt máy bắn tốc độ đối diện với trục đường và hướng theo góc 25o. Nếu góc nhỏ hơn 25o (sai số 0,5o), vận tốc xe sẽ có thể tăng lên. Nếu góc lớn hơn 25o, vận tốc xe sẽ giảm hơn so với thực tế. Ví dụ: Cảnh sát giao thông đặt máy bắn tốc độ tại đường có giới hạn tốc độ 130 km/giờ. Nếu góc đặt máy so với con đường là 22o chứ không phải góc chuẩn 25o, người lái xe với vận tốc từ 121 km/giờ trở lên cũng sẽ bị phạt với lỗi lái xe quá tốc độ cho phép.

Tạp chí Auto Plus nhấn mạnh: Điều đáng nói là lực lượng cảnh sát giao thông lại không có thiết bị điều chỉnh máy cho đúng góc chuẩn 25o còn các công ty bán máy cho cảnh sát cũng không kiểm tra thường xuyên, do đó không tránh khỏi có nhiều người bị phạt oan.

Báo cáo nêu trên đã được trình lên Tổng thanh tra Cảnh sát quốc gia và Ban chủ nhiệm dự án liên bộ về kiểm tra tự động hóa vào giữa năm 2006. Tuy nhiên đến nay chưa thấy có biện pháp điều chỉnh nào.

Sau tiết lộ của tạp chí Auto Plus, các tổ chức bảo vệ quyền lợi người lái xe đã yêu cầu chính phủ công bố toàn văn báo cáo đã nêu và Quốc hội phải điều tra xem có đúng vậy không. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Pháp tuyên bố: Máy bắn tốc độ nào cũng có thiết bị chỉnh máy đúng góc chuẩn 25o và cảnh sát sử dụng máy đều đã qua đào tạo. Dù vậy, Bộ Nội vụ vẫn cho kiểm tra lại thông tin trên.

Tại Pháp, tổng số tiền nộp phạt do máy bắn tốc độ ghi nhận lên đến gần 350 triệu euro (8.050 tỷ đồng VN) trong năm 2006. Cuối năm nay, số máy bắn tốc độ được đưa vào sử dụng là 2.000 máy (1/3 lưu động và 2/3 cố định).