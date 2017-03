Pháp ra lệnh cấm các bộ trưởng sử dụng smartphone

Ban thư ký của Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrauld đã gửi chỉ thị này cho các bộ trưởng hồi trung tuần tháng Tám vừa qua.



Chỉ thị trên nêu rõ trong những tháng qua, tại Pháp cũng như trên thế giới đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công mạng nhằm đánh cắp thông tin mật từ các hệ thống liên lạc.



Nếu các bộ trưởng sử dụng smartphone mua trên mạng lưới bán hàng thông thường thì không được sử dụng nó để gửi những thông tin mật.



Bất kỳ thông tin nào về các kế hoạch công tác, thậm chí không có ký hiệu mật, chỉ được chuyển qua các thiết bị đã được Cơ quan an ninh hệ thống thông tin quốc gia Pháp (ANSSI) chứng nhận an toàn. Chỉ thị cũng nhấn mạnh những thông tin loại này không được vượt ra ngoài biên giới quốc gia.



Các bộ trưởng cũng được nhắc nhở rằng những thông tin có ký hiệu mật trong lĩnh vực quốc phòng chỉ được phép chuyển qua thiết bị chuyên dụng dành riêng cho việc truyền thông tin loại này.



Ngoài ra, chỉ thị cũng khuyến cáo rằng ở nước ngoài, các cuộc điện đàm hay chuyển thông tin qua mạng điện tử có thể bị nghe lén hoặc bị đánh cắp, đặc biệt là tại các khu vực đặt trụ sở của các tổ chức quốc tế, sân bay, khách sạn, nhà hàng hay quán cafe-internet.



Chính phủ Pháp đưa ra biện pháp thắt chặt an ninh mạng nói trên trong bối cảnh thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ rò rỉ thông tin gây chấn động toàn cầu, làm phương hại đáng kể đến quan hệ ngoại giao của nhiều nước trên thế giới.





Theo TTXVN