Phạt 8 quan chức vì vụ trẻ em chết trong thùng rác

Thùng rác trên đường phố ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP

China Daily cho hay các hình thức xử phạt bao gồm sa thải và đình chỉ chức vụ, do chính quyền thành phố Bijie, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, đưa ra tối 19/11.

5 đứa trẻ, ở độ tuổi 9-13, được xác định anh em họ trong một gia đình sống ở huyện ngoại ô Qixingguan của thành phố. Bố của các em là ba anh em trai.

Người thân trong gia đình và các giáo viên đã đổ đi tìm kiếm những đứa trẻ khi chúng mất tích cách đây 3 tuần. Một người nhặt rác tình cờ phát hiện thi thể các em trong một thùng rác hôm 16/11, ông Tao Jinyou, bố của một trong 5 đứa trẻ cho hay.

Ông kể rằng cậu con trai 13 tuổi đã bỏ học hai năm trước và ở nhà chăn gia súc cho bố mẹ. Thực tế, 4 trong 5 đứa trẻ trên đều đã nghỉ học, em còn lại cũng bỏ học thường xuyên. Dù cô giáo đã nhiều lần nỗ lực thuyết phục, các cậu bé vẫn không chịu quay lại trường vì sợ điểm kém và không thích học.

Tao Yuanwu, bố của hai đứa trẻ, một công nhân nhập cư ở thành phố đang phát triển Thâm Quyến, vừa về nhà hôm 19/11 để nhận thi thể các con.

Cảnh sát cho biết các cậu bé tử vong do ngộ độc carbon monoxide. Những đống than cháy còn lại bên trong thùng rác cho thấy các em có thể đã đốt lửa để sưởi ấm trước khi chết. Nhiệt độ tại Quý Châu hôm xảy ra sự việc vào khoảng 6 độ C.

Cái chết bi thảm của 5 đứa trẻ đã khơi dậy nỗi buồn và sự bức xúc từ dư luận. Họ đổ lỗi cho những người chăm sóc bọn trẻ và chính quyền địa phương vì không quan tâm đến các em.

Hai quan chức, chịu trách nhiệm về giáo dục và các vấn đề nội vụ của huyện Qixingguan, đã bị sa thải vì không hoàn thành nhiệm vụ. Các cá nhân bị sa thải khác bao gồm hai quan chức của thị trấn Xinghaizijie, quê nhà của những đứa trẻ, và hai hiệu trưởng vì không thể đưa các em quay lại trường.

Hai cấp phó của huyện Qixingguan cũng bị đình chỉ chức vụ chờ kết quả điều tra.

Theo Nhân Mã (VNE)