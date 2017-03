Phát hiện chất nổ, sân bay Munich bị phong tỏa

Sân bay Munich lớn thứ hai của Đức ngày 20-1 đã phải tạm dừng hoạt động trong vài giờ vì lý do an ninh. Máy soi kiểm tra an ninh tại sân bay phát tín hiệu báo động vì phát hiện có hóa chất có thể gây nổ trong máy tính xách tay của một hành khách.

Hành khách trên đã vội vã bỏ chạy vào khu vực cấm trong sân bay. Nhiều khu vực của sân bay này đã ngay lập tức bị phong tỏa để kiểm tra an ninh. Tín hiệu báo động được phát ra vào khoảng 15 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 20-1, ngay sau đó toàn bộ 4 tầng của ga hàng không này, trong đó có 2 tầng dành cho các hành khách thuộc khu vực miễn thị thực giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã phải ngừng hoạt động để kiểm tra an ninh. Sân bay Munich, Đức. Ảnh: interairport.blogspot.com Quyết định này đã khiến toàn bộ khoảng 100 chuyến bay vào thời điểm này tại sân bay đã bị hoãn hoặc hủy bỏ. Tuy nhiên, sau khoảng 3 giờ đóng cửa để kiểm tra, đến khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, sân bay đã được mở cửa trở lại. Phát ngôn viên của cảnh sát Đức cho biết họ chưa thể khẳng định hóa chất ở trong chiếc máy tính nói trên có phải là chất nổ hay không, vì các máy soi có thể phát hiện được cả những hóa chất có hại. Hiện cảnh sát Đức cũng chưa tiết lộ tên và quốc tịch của vị hành khách nói trên. Thời gian gần đây, nhiều sân bay trên thế giới đã cho lắp đặt các máy soi kiểm tra an ninh mới, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an ninh cho các chuyến bay, đặc biệt là sau vụ đánh bom khủng bố bất thành trên một chuyến bay của hãng hàng không Delta Airline của Mỹ vào đúng ngày Giáng sinh năm ngoái. Theo TTXVN/Vietnam+