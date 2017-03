Phát hiện chất nổ trước Tòa nhà Quốc hội Campuchia

Khói bốc lên từ khối thuốc nổ đặt đối diện trước Quốc hội được công binh Campuchia kích nổ chủ động. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)





Khu vực Tòa nhà Quốc hội Campuchia vẫn bị phong tỏa cho dù khối thuốc nổ đã được xử lý. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)



Theo TTXVN

Khối thuốc nổ đặt bên kia đường, đối diện Tòa nhà Quốc hội đã được lực lượng rà phá bom mìn của Quân đội Hoàng gia Campuchia kích nổ chủ động.Theo các nhân viên an ninh có mặt tại hiện trường, các vật liệu nổ này được chế tạo từ những đầu đạn M79 và cối 81 ly giấu trong các thùng nhựa đựng xăng dầu và được vùi trong các đống phế liệu.Vụ nổ này không gây thiệt hại gì. Hiện khu vực xung quanh tòa nhà Quốc hội Campuchia vẫn đang bị cảnh sát phong tỏa.Sáng cùng ngày, lực lượng an ninh Phnom Penh cũng phát hiện và vô hiệu hóa 3 đầu đạn M79 gần Công viên Tự do. Các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc và từ chối tiết lộ chi tiết.Các âm mưu đặt chất nổ sáng 13/9 được phát hiện trong bối cảnh 10 ngày nữa sẽ diễn ra phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới.Cho đến nay, Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập vẫn kiên quyết tẩy chay phiên họp này và đe dọa tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn, đòi thành lập một ủy ban độc lập điều tra kết quả bầu cử.Kể từ ngày Campuchia tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI đến nay, đã xảy ra ít nhất 2 vụ cài thuốc nổ tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kampong Speu.Trong nỗ lực nhằm giải quyết căng thẳng, ngày 12/9, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã gửi thư mời lãnh đạo hai đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và CNRP tới Hoàng Cung vào ngày 14/9 để cùng giải quyết các bất đồng.Cả hai đảng đều đã thông báo đồng ý tham dự cuộc họp. Tuy nhiên, ông Sam Rainsy, lãnh đạo CNRP, vẫn nhấn mạnh việc tham dự cuộc họp này không làm thay đổi lập trường của CNRP yêu cầu điều tra lại kết quả bầu cử.CNRP luôn khẳng định đã giành chiến thắng với 63 ghế trong Quốc hội mới, nhiều hơn công bố chính thức của Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã đưa ra trước đó là CPP giành thắng lợi với 68 ghế và CNRP giành 55 ghế còn lại.