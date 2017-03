Phát hiện hầu hết lính gác ở các căn cứ Mỹ liên hệ với Taliban

Báo cáo của Thượng viện Mỹ cho thấy một trong những vụ quản lý an ninh "hớ hênh" của quân đội Mỹ tại Afghanistan.



Điều này cho thấy lính Mỹ có nguy cơ phải hứng chịu các cuộc tấn công bất ngờ và gây khó khăn cho Mỹ trong cuộc chiến chống lại phiến quân tại Afghanistan.



Theo báo cáo của các nhà điều tra của Ủy ban dịch vụ vũ trang Thượng viện Mỹ, do Lầu Năm Góc không giám sát được các lính gác Afghanistan, nên tồn tại các hợp đồng an ninh giữa các tư lệnh quân đội Mỹ, các nhà thầu phương Tây với các thủ lĩnh Afghanistan, những người có mối quan hệ mật thiết với cuộc nổi dậy đầy bạo lực tại nước này.



Quân đội Mỹ hoàn toàn không có thông tin độc lập về những người Afghanistan gác các căn cứ của họ. Những lính gác này là nhân viên của các tổ chức Afghanistan, được các nhà thầu phụ, mà các công ty phương Tây được trao hợp đồng với Lầu Năm Góc, thuê.



Theo báo cáo điều tra, tại một căn cứ không quân lớn của Mỹ ở miền tây Afghanistan, các quan chức quân sự thậm chí còn không biết tên của người đứng đầu các nhóm Afghanistan đang cung cấp an ninh cho căn cứ. Vì vậy họ dùng các tên hiệu mà nhà thầu dùng, như Mr. White (Trắng) và Mr. Pink (hồng) từ “Reservoir Dogs”, tên một bộ phim găng-xtơ năm 1992 của Quentin Tarantino. Mr. Pink sau đó được xác định là một thủ lĩnh “Taliban có tiếng”.



Trong một vụ khác, quân đội Mỹ đã ném bom ngôi nhà được cho là một thủ lĩnh Taliban đang tổ chức họp. Nhưng chỉ sau khi ném bom họ mới phát hiện ra ngôi nhà là của một nhà thầu an ninh Afghanistan làm ăn với quân đội Mỹ. Và nhà thầu này đang nhóm họp với cháu mình, một thủ lĩnh Taliban.



Trả lời trước báo cáo của Thượng viện, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert M. Gates cho biết Lầu Năm Góc đã nhận ra vấn đề và đã thành lập các lực lượng đặc nhiệm mới để giúp kiểm tra các thỏa thuận thầu an ninh ở Afghanistan.



Những tiết lộ mới nhất được đưa ra sau hàng loạt bài báo và cuộc điều trần trước một ủy ban Hạ viện, cho thấy các nhà thầu đã hối lộ Taliban và các thủ lĩnh phiến quân khác để đảm bảo một con đường an toàn cho các đoàn xe cung cấp quân nhu cho quân đội Mỹ.



Nhưng báo cáo của Thượng viện Mỹ đã phát hiện sâu hơn, cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa một số nhà thầu và lực lượng chống lại chính phủ Kabul cùng người Mỹ. Báo cáo của Thượng viện Mỹ cũng cho rằng việc nở rộ các nhà thầu ở Afghanistan đôi khi đã “đổ dầu vào lửa” cuộc nổi dậy mà quân đội Mỹ đang nỗ lực dập tắt.



Có hơn 26.000 nhân viên an ninh tư nhân ở Afghanistan và 90% làm việc theo các hợp đồng của chính phủ Mỹ hoặc hợp đồng thầu phụ. Hầu hết họ đều có liên hệ với các chiến binh của các thủ lĩnh địa phương và những nhân vật người Afghanistan khác, nằm ngoài sự kiểm soát của quân đội Mỹ cũng như chính phủ Afghanistan.





Theo Phan Anh ( DT/ NYTimes)