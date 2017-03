Phát hiện một "hang động ma túy" tại Australia

Các điều tra viên cho biết "hang ma túy" này là một trong những cơ sở bào chế ma túy phức tạp nhất tại Australia, với các nguyên liệu và thiết bị chôn ngầm dưới đất trong bốn container chứa hàng, dùng để bào chế cần sa hay thuốc lắc amphetamin.



Lối vào hang này được nguỵ trang bằng một chuồng gà và bốn container được chôn riêng, nối với nhau bằng các đường hầm. Mỗi container dài 6m và rộng 3m, chôn sâu trong lòng đất với mặt trên cách mặt đất 1,5m.



Bốn container trải rộng trên diện tích 150m2, có hệ thống quạt thông khí và hệ thống cung cấp nước. Tại đây vẫn còn các hóa chất sản xuất thuốc lắc và dụng cụ thủy canh để trồng cần sa. Một trong các container có những dấu vết cho thấy tại đây từng xảy ra hỏa hoạn.



Thoạt đầu, hang này thuộc sở hữu của một người đàn ông có biệt danh là "The Greek," hay "Gã Hy Lạp." Ông ta mua một nông trại rộng 16ha tại Trida, West Gippsland vào tháng 2/2005, nơi cảnh sát vừa phát hiện bốn container chôn sâu dưới đất.



Theo hàng xóm thì ngay sau khi mua nông trại này và dọn đến ở, "Gã Hy Lạp" đã dính vào một vụ bắn nhau. Đến tháng 10/2008, ông ta nhượng lại cho người khác và chủ nhân mới này được loại ra khỏi danh sách nghi can.



Riêng "Gã Hy Lạp" thì đã dọn đến Bentleigh East và mở một tiệm kinh doanh phụ tùng ôtô. Sau khi vụ việc được phát giác, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn "Gã Hy Lạp" nhưng hắn đã bác bỏ mọi mối quan hệ với Carl Williams. Do ông trùm này đã chết nên đến nay vẫn chưa kết luận được ai là chủ nhân đích thực của "hang ma túy" này./.





Theo Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)