Phát hiện thuốc nổ trên máy bay chở hàng tới Mỹ

Tổng thống Barack Obama cho hay hai gói hàng chứa thuốc nổ được phát hiện tại sân bay ở Anh và Dubai. Các gói hàng gửi qua máy bay của hãng vận chuyển UPS có địa chỉ đến là các tổ chức của người Do Thái ở Chicago, Mỹ.



Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May cho biết thiết bị được tìm thấy trong các kiện hàng ở Anh có "chứa các chất gây nổ". "Tuy nhiên, hiện chưa rõ nó có phải là thiết bị nổ đã được kích hoạt không. Chúng tôi vẫn đang kiểm tra", BBC dẫn lời May nói. Hiện Mỹ, Anh và Trung Đông đã ra báo động về an ninh sau vụ trên.



Tổng thống Obama tuyên bố vụ việc cho thấy một mối đe dọa khủng bố rõ ràng chống lại nước Mỹ và cho rằng chi nhánh của Al Qaeda ở Yemen là thủ phạm. Chi nhánh này từng đứng đằng sau vụ khủng bố bất thành hồi Giáng sinh 2009 trên một chuyến bay từ Hà Lan đến Mỹ.



Tuy nhiên, theo AP, chính phủ Yemen tỏ ra ngạc nhiên về việc nước này liên quan đến hai gói hàng. Giới chức cho biết không có máy bay chở hàng nào của hãng UPS cất cánh từ Yemen, cũng như không có chuyến bay trực tiếp hay quá cảnh nào đến các sân bay của Mỹ và Anh.





Theo Hải Minh (VNE)