Phe áo đỏ lục soát bệnh viện

Ông khẳng định sự cố này sẽ không tiếp diễn. Tối hôm trước, hơn 200 người thuộc phe áo đỏ đã xông vào Bệnh viện Chulalongkorn ở cạnh giao lộ Ratchaprasong (địa điểm tập kết của phe áo đỏ) lục soát xem có binh sĩ nấp bên trong hay không.

Dù lãnh đạo phe áo đỏ trấn an nhưng vì lo ngại an ninh, Bệnh viện Chulalongkorn đã cho sơ tán bệnh nhân đến các bệnh viện khác (ảnh: Bangkok Post) và ngừng hoạt động, trừ hoạt động cấp cứu. Bệnh viện đa khoa kế bên cũng đã cho sơ tán bệnh nhân. Trung tâm Giải quyết tình huống khẩn cấp đã yêu cầu triển khai cảnh sát giữ an ninh toàn bộ các bệnh viện ở Bangkok. Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã lên truyền hình lên án phe áo đỏ và cảnh cáo sẽ trừng trị những kẻ có liên quan.

THIÊN ÂN (Theo Bangkok Post, The Nation)