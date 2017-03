Phe áo vàng bao vây tòa nhà Quốc hội Thái Lan

Hôm nay, Quốc hội Thái Lan nhóm họp và xem xét 4 dự thảo do chính phủ của đảng Puea Thai đệ trình. Một trong 4 dự thảo này đề nghị ân xá cho tất cả các tù nhân chính trị bị giam cầm hoặc đã được tuyên án.



Chính phủ Puea Thai gọi đây là giải pháp hòa giải dân tộc. Do vậy, việc ân xá sẽ không giới hạn tù nhân áo vàng hay áo đỏ.



Tuy nhiên, lãnh đạo PAD cho rằng mục đích của dự thảo là trả tự do cho cựu thủ tướng Thaksin, người đang sống lưu vong ở nước ngoài để tránh phát quyết của tòa. Ông Thaksin bị buộc tội tham nhũng và bị tuyên mức án 2 năm tù giam.



Những người biểu tình không chỉ có phe áo vàng mà còn có các nhóm khác chống ông Thaksin. Trước khi kéo đến tòa nhà Quốc hội, những người biểu tình đã tập trung ở Royal Plaza từ sáng cùng ngày.



Ông Sondhi Limthongkul, lãnh đạo của PAD, cho biết áo vàng sẽ gây áp lực lên Quốc hội đến cùng. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh của nhóm là theo chủ trương ôn hòa, không gây bạo động và xáo trộn chính trị ở Thái Lan.



Phe áo vàng là lực lượng đã từng lật đổ chính phủ của cựu Thủ tướng Thaksin hồi năm 2006, gây ra những cuộc bạo động và làm sụp đổ nhiều tòa nhà ở Bangkok.



Cảnh sát nước này hiện huy động 700 người để giữ an ninh nơi biểu tình.



