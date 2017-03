Phe đối lập bác điều kiện từ chức của ông Saleh

Ông Basindwa, đang thăm các nước vùng Vịnh nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho việc lật đổ Tổng thống Saleh, cho biết sẽ trở về nước ngày 16/11 để gặp đặc phái viên Liên hợp quốc Jamal bin Omar, người tới Yemen từ ngày 10/11 để giám sát việc thực thi Nghị quyết 2014 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Trước đó, ngày 14/11, Tổng thống Saleh cho biết ông sẽ từ chức trong vòng 90 ngày sau khi đạt thỏa thuận về một cơ chế cho việc thực thi sáng kiến chuyển giao quyền lực của GCC, và cam kết sẽ ký vào sáng kiến này.Trong cuộc gặp đặc phái viên Liên hợp quốc Omar ngày 15/11, Tổng thống Saleh một lần nữa khẳng định không ký vào sáng kiến chuyển giao quyền lực của GCC chừng nào chưa thiết lập được một cơ chế thực thi sáng kiến này.Tổng thống Saleh đề nghị ông Omar dàn xếp đối thoại trực tiếp giữa Phó Tổng thống Yemen Mansour Hadi với các thủ lĩnh đối lập để xây dựng một cơ chế thực thi sáng kiến GCC.Theo sáng kiến mà GCC đề xuất và được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ủng hộ, Tổng thống Saleh sẽ chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Hadi, đồng thời từ chức trong vòng 30 ngày sau khi ký thỏa thuận, để đổi lại quyền miễn truy tố. Ông Hadi sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc do phe đối lập lãnh đạo và tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày sau đó. Đến nay, ông Saleh vẫn từ chối ký sáng kiến này.Trong khi đó, ngày 15/11, hàng chục nghìn người biểu tình đã xuống đường ở thủ đô Sanaa, thành phố cảng Al-Hodayda và các tỉnh miền Nam Taiz, Ibb để đòi Tổng thống Saleh từ chức./.