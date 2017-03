Phe đối lập Syria bầu người quốc tịch Mỹ làm thủ tướng

Chiến sự ở Syria sắp bước sang năm thứ ba - Ảnh: telegraph.co.uk

Ông Hitto, 50 tuổi, sẽ đứng đầu chính quyền lâm thời của phe đối lập với hi vọng thành lập quyền kiểm soát hành chính với vùng bắc Syria đã nằm trong tay quân nổi dậy.

Báo Mỹ The New York Times nói ông Hitto vốn là một giám đốc điều hành trong ngành công nghệ thông tin và đã rời khỏi Syria từ nhiều năm trước. Cho tới tận gần đây ông vẫn sống ở Texas. Trong cuộc bỏ phiếu được truyền hình trực tiếp trên kênh al-Jazeera, ông Hitto giành được 35 phiếu, nhiều hơn ba phiếu so với đối thủ gần nhất Asaad Mustafa, một cựu bộ trưởng nông thôn của Syria.

Ông Hitto đã kết hôn với bà Suzanne Hitto, một giáo viên người Mỹ. Họ có với nhau bốn con, tất cả đều sinh ở Mỹ. “Nhiều người con của đất nước đã phải ra đi vì những lý do khác nhau - ông Hitto nói trong một đoạn băng quay sẵn - Nhưng người Syria luôn mang theo hình bóng quê hương trong tim ở bất cứ nơi nào họ đến”.

Ông Hitto sẽ chọn ra các bộ trưởng của ông vài ngày tới, nhưng hiện chưa rõ mọi lực lượng đối lập ở Syria sẽ thừa nhận chính quyền này là hợp pháp hay không.

Tuyên bố về việc chính phủ mới được đưa ra vài giờ sau khi các máy bay chiến đấu của quân đội Syria tấn công các mục tiêu ở đông Libăng nhắm vào các phần tử nổi dậy lẩn trốn ở đó. Đây là lần đầu tiên quân đội Syria tấn công lực lượng nổi dậy ở nước ngoài.

Mỹ cũng chưa có phản ứng rõ ràng về chính phủ mới. “Đó là con đường phía trước”, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói ở Washington. “Nhưng trước hết Tổng thống (Bashar al-) Assad phải sẵn lòng chỉ định một chính quyền độc lập đã. Lúc này thì ông ấy chưa làm thế”. Ông Kerry cũng lặp lại lập trường của Mỹ rằng nước này không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy, nhưng “sẽ không cản đường nếu các nước khác làm thế, dù là Anh hay Pháp hay các nước khác”. Trước đó, Anh và Pháp nói họ dự định đơn phương cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy.

Trên chiến trường, ngày 18-3 Hãng tin Reuters dẫn lời lực lượng nổi dậy nói họ đã bắn pháo về phía dinh thự tổng thống, phi trường quốc tế Damascus và một số tòa nhà khác để kỷ niệm tròn hai năm ngày cuộc chiến nhằm lật đổ chế độ Assad bùng nổ.

“Chiến dịch này nhằm kỷ niệm hai năm ngày bắt đầu cuộc cách mạng, cuộc cách mạng vì tự do và phẩm giá chống lại chế độ độc tài của tên tội phạm Bashar al-Assad”, Reuters dẫn tuyên bố của phe đối lập.

Khoảng 70.000 người đã thiệt mạng trong hai năm chiến sự ở Syria, theo Liên Hiệp Quốc.