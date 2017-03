Phe đối lập Syria kiểm soát nhiều vùng quan trọng

Chuyển thi thể nạn nhân vụ đánh bom ở Damascus ngày 11/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo cáo sẽ được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận vào tuần tới mà AFP có được ngày 25/5 nêu rõ các nỗ lực của Liên hợp quốc chấm dứt xung đột chỉ đạt được "tiến bộ nhỏ bé" và có "sự hủy diệt vật chất đáng kể" trên khắp Syria.



Báo cáo khẳng định: "Tiếp tục có một cuộc khủng hoảng trên thực địa, với đặc điểm là bạo lực thường xuyên, các điều kiện nhân đạo xuống cấp, những vụ xâm phạm nhân quyền và sự đương đầu chính trị đang tiếp diễn."



Trong diễn biến liên quan, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết hơn 50 dân thường, trong đó có 13 trẻ em, đã thiệt mạng khi quân đội Syria ngày 25/5 nã pháo vào thị trấn Houla thuộc tỉnh Homs miền Trung.



SOHR cũng cho biết thêm quân đội nước này cùng ngày đã lần đầu tiên triển khai xe tăng đến thành phố Aleppo lớn thứ hai Syria kể từ khi cuộc nổi dậy chống chế độ bùng phát 14 tháng trước.



Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng ngày đã bày tỏ quan ngại rằng tình trạng bất ổn dai dẳng ở Syria "đang góp phần gây ra sự bất ổn định" ở nước láng giềng Lebanon. Trong một tuyên bố, bà nói: "Chúng tôi khuyến khích tất cả các bên kiềm chế và tôn trọng an ninh và sự ổn định của Lebanon."



Bà cũng nhắc lại lời kêu gọi yêu cầu chế độ Assad thực hiện kế hoạch hòa bình sáu điểm do phái viên của Liên hợp quốc-Liên đoàn Arập Kofi Annan làm trung gian.



Trong những tuần gần đây, đụng độ vũ trang giữa những người ủng hộ và lực lượng chống đối Tổng thống Assad đã diễn ra ở cả thành phố Tripoli (miền Bắc Lebanon) và thủ đô Beirut./.

(Theo Vietnam+)