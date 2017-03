Phe đối lập tấn công dinh thự Tổng thống Yemen

Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh. (Nguồn: Reuters)

Trong bài phát biểu này, Tổng thống Saleh đã quy trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào một thánh đường Hồi giáo nằm trong khuôn viên dinh thự tổng thống cho các tay súng thuộc bộ lạc Hashed do thủ lĩnh đối lập Sadeq al-Ahmar cầm đầu.



Tổng thống Yemen hoan nghênh các lực lượng vũ trang và an ninh đã xử lí kiên quyết vụ việc mà ông nói rằng do các băng nhóm tội phạm gây ra và không liên quan đến cái gọi là cuộc cách mạng thanh niên ở Yemen . Ông khẳng định nhà chức trách Yêmen sẽ sớm truy bắt được những hung thủ với sự phối hợp của tất cả các cơ quan an ninh.



Trước đó, Thứ trưởng Bộ Thông tin Yemen Abdu al-Janadi cho biết cuộc họp báo mà Tổng thống Saleh dự định tổ chức sau vụ tấn công nói trên đã bị hủy bỏ do ông Saleh bị thương. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định nhà lãnh đạo Yemen chỉ bị thương nhẹ và vẫn trong "tình trạng sức khỏe tốt."



Một nguồn tin từ đảng cầm quyền tại Yemen cũng cho biết sau vụ tấn công, Tổng thống Saleh đã được điều trị tại bệnh viện của Bộ Quốc phòng ở Sanaa, cùng với Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Yemen.



Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ và Pháp đã lên án tình hình bạo lực hiện nay ở Yemen đồng thời kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn ngay lập tức. Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã tuyên bố quan ngại trước diễn biến xấu đi nghiêm trọng và các cuộc giao tranh tiếp diễn hiện nay ở quốc gia Tây Á. Theo Tổ chức Hợp tác vùng vịnh, tình hình hiện nay ở Yemen là đáng tiếc và không mang lại lợi ích cho bất cứ phe nhóm nào./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)