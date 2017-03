“Phí bịt mồm” ở tỉnh Sơn Tây (TQ): Sáu cơ quan báo chí có liên can

Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 28-10 đã có bài về việc Công ty TNHH Mỏ than Can Hà Hoắc Bảo (tỉnh Sơn Tây) đã hối lộ cho nhiều phóng viên “phí bịt mồm” để che giấu tai nạn xảy ra tại mỏ than Can Hà ngày 20-9 làm một người chết.

Đủ kiểu giả danh nhận tiền

Ngày 30-10, Tổng cục Xuất bản thông tin Trung Quốc cho biết theo kết quả điều tra, có sáu tòa soạn báo và đài truyền hình có phóng viên nhận “phí bịt mồm”. Phía mỏ than Can Hà xác nhận sau khi tai nạn xảy ra, mỏ than đã đưa tiền cho sáu đơn vị báo chí dưới nhiều hình thức.

Danh sách như sau: Báo Khoa học Sơn Tây nhận 10.000 nhân dân tệ (25 triệu đồng VN) với danh nghĩa phí tuyên truyền; trạm phát hành báo tại TP Lâm Phần của Báo Pháp Chế Sơn Tây nhận 2.000 nhân dân tệ (năm triệu đồng VN) với danh nghĩa phí đặt mua báo; chuyên mục Hiện trường an toàn của Đài truyền hình giáo dục Trung Quốc nhận 19.200 nhân dân tệ (48 triệu đồng VN) với danh nghĩa phí tư liệu; một đơn vị truyền thông trung ương giả mạo nhận 34.500 nhân dân tệ (86,25 triệu đồng VN) với danh nghĩa phí tuyên truyền; tạp chí Trung Quốc Xanh nhận 10.000 nhân dân tệ (25 triệu đồng VN) với danh nghĩa phí hội viên; Đài phát thanh-truyền hình tỉnh Sơn Tây nhận 50.000 nhân dân tệ (125 triệu đồng VN).

Kết quả điều tra cho thấy sau khi xảy ra tai nạn, số người tự xưng nhà báo đến xin phỏng vấn rất đông. Sổ đăng ký ra vào của mỏ than ghi nhận trong hai ngày 24 và 25-9 có tổng cộng 28 người đăng ký thuộc 23 đơn vị truyền thông. Trong đó, chỉ có hai người có thẻ nhà báo do Tổng cục Xuất bản thông tin cấp.

Đối với Đài phát thanh-truyền hình tỉnh Sơn Tây, khi được hỏi về loại phí này, mỏ than Can Hà trả lời chung chung: “Đài phát thanh-truyền hình tỉnh Sơn Tây quả thật có đưa tin tuyên truyền, quảng cáo về việc sản xuất thử của mỏ than”.

Tiền ít nhiều tùy báo lớn nhỏ

Nhân viên của mỏ than Can Hà phản ánh với nhân viên điều tra của Tổng cục Xuất bản thông tin, một số người đến xin phỏng vấn than thở xe họ không đủ xăng và yêu cầu mỏ than giúp đỡ giải quyết. Mỏ than không có trạm bơm xăng, nhân viên mỏ than đành phải đưa cho mỗi người 300-500 nhân dân tệ (750.000-1.250.000 đồng VN).

Nhà báo Đới Kiêu Quân là người chụp ảnh phóng viên nhận “phí bịt mồm” tỏ ý nghi ngờ con số do mỏ than Can Hà cung cấp. Anh cho biết ngày 25-9, anh và một người bạn đến điều tra vụ này tại mỏ than Can Hà đã tận mắt chứng kiến hơn 100 người tập trung trong 10 văn phòng của mỏ than. Hơn nữa, bốn trang sổ đăng ký ra vào mà anh chụp ảnh chỉ là một phần trong hơn 10 trang của sổ đăng ký. Chỉ riêng bốn trang này, số người liên quan đến giới báo chí truyền thông đã lên tới 38 người.

Anh Đới Kiêu Quân cùng người bạn còn ghi lại một đoạn băng. Xem kỹ trong đoạn băng đó, quả thực trong một phòng đã có tới sáu, bảy người, mỗi người đang đếm một xấp tiền mặt. Đới Kiêu Quân khẳng định số tiền liên quan đến vụ án rất lớn. Anh cho rằng mức “phí bịt mồm” phụ thuộc vào cấp bậc của đơn vị truyền thông đó hoặc việc đến sớm hay muộn.

Hiện nay, chủ tịch hội đồng quản trị và bí thư chi bộ Công ty TNHH Mỏ than Can Hà Hoắc Bảo đã bị cách chức. Phóng viên giả mạo một đơn vị truyền thông trung ương nhận tiền đã bị chuyển giao cho cơ quan tư pháp điều tra.

Tổng cục Xuất bản thông tin Trung Quốc cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra và sẽ chỉnh đốn các đơn vị truyền thông quản lý không nghiêm, thậm chí khích lệ phóng viên “làm thông tin có trả công”.