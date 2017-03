Phi công đột tử khi bay qua Đại Tây Dương

Hai lái phụ tiếp quản nhiệm vụ của ông và điều khiển chiếc phi cơ hạ cánh an toàn. Tất cả 247 hành khách không hề hay biết gì cho đến khi con chim sắt,bay từ Brussels tới New York tiếp đất an toàn hôm qua tại sân bay Newark. Vây quanh nó là hàng loạt xe cứu hỏa, cứu thương và hàng chục phóng viên.

"Tôi bị sốc", hành khách Dora Dekeyser nói. "Chẳng ai biết gì cả".

"Chúng tôi không hoảng loạn. Tôi chưa từng bao giờ nghĩ có chuyện nghiêm trọng như thế. Ơn trời", cháu của bà Dekeyser là Stephanie Mallis, 18 tuổi, bình luận.

Hầu hết các hành khách đều ca ngợi sự bình tĩnh và cách xử lý của phi hành đoàn.

"Tôi cho rằng phi hành đoàn này đáng được kính nể bởi đã rất bình tĩnh và xử lý chuyên nghiệp", một hành khách nói.

"Không hề có bất cứ dấu hiệu lo lắng nào, không một dấu hiệu khó khăn nào - chúng tôi đã có một cú hạ cánh đẹp như mơ trong thời tiết kinh khủng ở New Jersey, tôi nghĩ tôi cần phải ca ngợi những người này như những anh hùng - Ý tôi là họ đã làm việc xuất sắc".

Một số hành khách khác bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy thật nhiều xe cộ xếp hàng dài trên đường băng.

Sau khi phi hành đoàn của chiếc Boeing 777 hỏi xem có ai là bác sĩ trong số các hành khách hay không, một vài người đã đến buồng lái, trong đó có một bác sĩ, ông này nói rằng phi công chính có vẻ đã bị đột quỵ.

Bác sĩ tim mạch Julien Struyven, 72 tuổi người Bỉ, đã khám cho phi công ngay trong khoang lái và cố gắng cứu ông nhưng không được. Phi công đã làm việc cho hãng hàng không Continental 32 năm. Hãng không công bố tên của ông.

Trên các chuyến bay dài xuyên Đại Tây Dương, trên máy bay có ba phi công,so với hai ở các chuyến thông thường. Điều này cho phép phi công chính có thời gian nghỉ ngơi.