Phí “ùn trắc giao thông”

Người Luân Đôn ngày nay thường chạy xe với tốc độ trung bình 11,8 dặm/giờ (19 km/giờ), thấp nhất trong các thành phố có tốc độ xe chạy chậm nhất châu Âu.

Justin Simon, 35 tuổi, tài xế của một trong những hãng taxi nổi tiếng Luân Đôn khi nghe Luân Đôn đứng đầu danh sách này, đã bày tỏ: “Tôi không hề ngạc nhiên về điều này. Thật kinh khủng”.

Các nhà nghiên cứu của Keepmoving.co.uk đã làm thống kê tốc độ ô tô trung bình ở nhiều thành phố châu Âu và đưa ra danh sách nói trên. Keepmoving.co.uk là một website do công ty công nghệ thông tin giao thông quốc tế IT IS Holdings điều hành.

Từ tháng 6 đến tháng 8-2007, Keepmoving đã thu thập thông tin rồi phân tích vận tốc của xe hơi trong vòng 16 dặm vuông ở trung tâm 30 thành phố lớn nhất châu Âu. Có nhiều cách để xác định mức độ tắc nghẽn giao thông, nhưng ở đây các nhà nghiên cứu đã chọn vận tốc xe hơi.

Thật đáng buồn cho nước Anh vì có tới 6 thành phố nằm trong số 10 thành phố đầu danh sách, bao gồm cả Manchester, Edinburgh, Glasgow, cách Luân Đôn không xa.

Đằng sau những con số

Những nhà nghiên cứu của Keepmoving cho biết họ rất ngạc nhiên khi thấy vận tốc trung bình của ô tô ở Luân Đôn thấp hơn 40% so với ở Paris. Và họ cho rằng sự chênh lệch này là do dân số thủ đô Anh lên đến 7,5 triệu người, cao nhất trong số 30 thành phố được khảo sát. (Paris chỉ có 2,2 triệu người). Cục Thống kê Vương quốc Anh dự báo, đến năm 2016, dân số Anh sẽ tăng lên 65 triệu người (năm 2008 là 60 triệu người).

Alex Petrie, giám đốc của Keepmoving, cho biết: “Hệ thống cơ sở hạ tầng của Luân Đôn rất cũ kỹ và không có đường cao tốc chạy vào trung tâm thành phố. Những con phố cổ uốn lượn của Luân Đôn có thể thu hút khách du lịch và những người yêu thích nước Anh, nhưng lại khiến người lái xe ở đây cảm thấy bức bối. Hamburg là thành phố có tốc độ giao thông nhanh nhất vì hầu hết các phương tiện chúng tôi khảo sát ở đây đều chạy trên đường cao tốc”.

Hamburg, một thành phố duyên hải của Đức, đứng ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng vận tốc ô tô với vận tốc trung bình 52,3 dặm/giờ. Đây là một trong những thành phố ít tắc nghẽn giao thông nhất. Người dân Hamburg có thể cảm ơn một hệ thống vận tải hiệu quả, trong đó xe buýt và tàu điện phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng về thời gian và khoảng cách giữa các trạm đón trả khách. Nhờ thế, Hamburg đã thu hút được rất đông người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thay vì dùng xe riêng. Thành phố này cũng có các đường cao tốc, nhiều hơn bất cứ thành phố nào khác ở châu Âu, điều này giúp hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông.

Đóng phí “ùn tắc”

Các thành phố châu Âu đang cố gắng khắc phục tình trạng giao thông tồi tệ và đã đạt được thành công ở nhiều mức độ khác nhau.

Ở Luân Đôn, tài xế phải trả 8 bảng (tương đương 15,79 USD) để được đi vào những khu vực thường xảy ra tắc nghẽn nhất, từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Milan, một trong những thành phố có tỷ lệ người dân sở hữu xe hơi cao nhất thế giới và ô nhiễm nhất châu Âu, cũng tính phí 10 Euro (tương đương 15,96 USD) đối với xe vào các khu vực hay tắc nghẽn.

Khu vực tính phí trong thời gian tắc nghẽn của Luân Đôn có diện tích khoảng 8 dặm vuông nằm trong trung tâm thành phố, trong khi đó con số này của Milan là 3 dặm vuông.

Tuy nhiên, không có gì chắc chắn là việc tính phí các phương tiện giao thông chạy trong khu vực tắc nghẽn sẽ giúp giảm bớt tình trạng ùn tắc. Vấn đề này đã được bàn cãi gay gắt ở Luân Đôn trong suốt cuộc bầu cử thị trưởng gần đây. Ken Livingstone, cựu thị trưởng Luân Đôn, là người đầu tiên đưa ra giải pháp thu phí ấy, đã khiến người dân nổi giận.

Malcolm Murray-Clarke, giám đốc phụ trách bộ phận thu phí trong khu vực xảy ra tắc nghẽn ở Luân Đôn, cho biết tình trạng ùn tắc giao thông của thành phố này đã giảm 20% kể từ khi kế hoạch đó được áp dụng hồi tháng 2-2003.

Petrie, giám đốc của Keepmoving, cũng đồng ý: “Điều đó đã tạo ra sự thay đổi. Nhưng Luân Đôn là một trong những thành phố cần phải có thêm các biện pháp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông mạnh tay hơn