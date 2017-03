Phiên tòa xét xử người biểu tình: Iran vẫn giữ thái độ cứng rắn

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố chính phủ sẽ nghiêm trị những kẻ chống đối chính quyền.

Tòa án Cách mạng Iran đã nối lại phiên xử 110 người biểu tình sau bầu cử tổng thống từ ngày 8-8. Trong số đó có giảng viên người Pháp Clothilde Reiss (ảnh) và hai nhân viên đại sứ quán Anh và Pháp. Anh, Pháp và Liên minh châu Âu đều lên án phiên tòa. Ngày 10-8, hãng tin Fars của Iran đưa tin Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại Iran đang dự định xem xét lại quan hệ Iran-Anh.

Hôm trước đó, ứng cử viên tổng thống Mehdi Karroubi đã đề nghị Tòa án tối cao Iran điều tra việc một số người biểu tình có thể đã bị cưỡng hiếp trong phòng giam. Ngày 6-8, lực lượng an ninh Iran xác nhận một số nghi can tại một trung tâm giam giữ đã bị tra tấn và một số đã chết do bệnh tật. Lãnh đạo nhà giam này và một số giám thị đã bị bắt giam.