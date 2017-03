Philippines bỏ lệnh cấm với cựu tổng thống Arroyo

Cựu Tổng thống Gloria Arroyo. (Nguồn: Reuters)

Cựu Tổng thống Gloria Arroyo. (Nguồn: Reuters)

(Vietnam+)

Trước đó, Chính phủ Philippines đã ban hành lệnh cấm trên do lo ngại bà Arroyo sẽ trốn tránh điều tra về cáo buộc tham nhũng.[Philippines sẽ điều tra vụ cựu tổng thống gian lận]Quyết định trên của tòa án là cú đòn mới nhất đánh vào chiến dịch công khai của Tổng thống Benigno Aquino nhằm cáo buộc người tiền nhiệm tội tham nhũng và gian lận trong cuộc bầu cử năm 2004.Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Tòa án Tối cao Midas Marquez ,cho biết với tỷ lệ ủng hộ 8/5, các thẩm phán đã quyết định rằng lệnh cấm do chính phủ áp đặt hồi tuần trước đối với bà Arroyo và chồng bà là vi hiến do họ vẫn chưa bị buộc vào bất kỳ tội danh nào.Các luật sư của bà Arroyo có thể chứng minh được lệnh cấm ra nước ngoài này là bất công đối với cả hai nạn nhân.Bà Arroyo, 64 tuổi, cho biết bà cần phải khẩn trương ra nước ngoài để điều trị bệnh về xương.