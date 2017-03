Philippines: ít nhất 21 người thiệt mạng do bão Dante

Trưởng ban điều hành cứu hộ thiên tai Glenn Rabonza cho biết có hơn 2.580 gia đình bị ảnh hưởng bão, trong đó hơn 2.080 gia đình ở vùng Bicol, đông nam đảo Luzon. Cơn bão nhiệt đới Dante còn khiến khoảng 6.834 hành khách cùng nhiều xe cộ bị kẹt lại ở các cảng đường thủy do chính quyền tạm hoãn các hoạt động tàu khách vì thời tiết xấu.

Danh sách thiệt hại nhân mạng do bão Dante đã lên đến 21 người tại Bicol và ba người khác vẫn còn mất tích, theo Bicol Raffy Alejandro, giám đốc Cơ quan Phòng vệ dân sự (OCD), tại địa phương. Đa số nạn nhân thiệt mạng do lở đất ở làng Hugo thuộc thị trấn Magallanes, tỉnh Sorsogon. Việc chuyển hàng cứu trợ đến khi vực phía bắc tỉnh Catanduanes, một trong những vùng bị bão tàn phá nặng nề nhất, đang gặp trở ngại do nhiều trận lở đất nhỏ dẫn đến tắc đường.

Theo chính quyền tỉnh này, do sơ tán dân kịp thời nên tại đây không có thương vong nhưng thiệt hại vật chất trong lĩnh vực nông nghiệp là rất lớn.