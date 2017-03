Phó Tổng thống Mỹ chính thức công du châu Âu

Tại lục địa cũ, ông Biden sẽ yêu cầu các nước đối tác châu Âu thông qua việc bố trí lực lượng an ninh từ thời Chiến tranh Lạnh để đối phó với những mối đe dọa mới "vô cùng nguy hại" mà thế giới đang phải đối mặt.



Thông báo của Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ cho biết ông Biden sẽ gặp các quan chức cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ để thảo luận các vấn đề an ninh và kinh tế.



Quan chức Mỹ cũng sẽ có một bài diễn văn quan trọng trước Nghị viện châu Âu trong bối cảnh EU đang ngày càng lo ngại về nguy cơ cuộc khủng hoảng ngân sách của Hy Lạp lan rộng sang các "mắt xích" yếu khác trong khu vực đồng euro.



Theo kế hoạch, trong cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, ông Biden sẽ bàn về cuộc chiến tại Afghanistan, dự án lá chắn tên lửa mới ở châu Âu và các mối quan hệ với Nga.



Trong bài viết đăng trên tờ "Diễn đàn Người đưa tin quốc tế" ra ngày 6/5, Phó Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ sẽ không tìm cách giải quyết vấn đề cải tổ NATO nếu không có sự tham gia của các nước đối tác trong liên minh quân sự này.



Ông Biden nhấn mạnh kế hoạch cải tổ cần phải được tất cả các thành viên nhất trí. Ông cho rằng NATO là một liên minh thành công nhất trong lịch sử, đã giúp gìn giữ hòa bình cho hai bên bờ Đại Tây Dương trong hơn 60 năm qua và đưa châu Âu trở thành nơi thịnh vượng và dân chủ. Điều này có được chính là nhờ những cơ chế thúc đẩy an ninh như NATO và Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), được xây dựng trên cơ sở hợp tác giữa Mỹ và châu Âu trong nhiều thập kỷ qua.



Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo rằng không một quốc gia châu Âu nào tránh khỏi "những mối đe dọa mới và nguy hiểm" đến từ các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, tội phạm mạng hay các mạng lưới khủng bố và tội phạm có tổ chức.



Sau Brussels, Phó Tổng thống Biden sẽ tới Tây Ban Nha - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU- để thảo luận về những nỗ lực của Washington nhằm tìm kiếm một hiệp định mới với EU về việc cho phép Mỹ có quyền tiếp cận các thông tin cá nhân của những công dân mang quốc tịch châu Âu nhằm phục vụ các cuộc điều tra chống khủng bố./.





(TTXVN/Vietnam+)