Phó Tổng thống Yemen đảm nhận Quyền Tổng thống

Tổng thống Ali Abdullah Saleh (trái) và Phó Tổng thống Mansour Hadi. (Nguồn: Reuters)

Theo thông tin mới nhất, đêm 4/6, ông Saleh đã tới thủ đô Riyadh của Arập Xêút để trị thương. Giới chức Yemen khẳng định Tổng thống sẽ trở về sau quá trình điều trị. Theo Hiến pháp Yemen, khi Tổng thống vắng mặt, Phó Tổng thống sẽ thay thế đảm nhận vị trí này.



Ông Saleh cùng một số quan chức cấp cao khác của Yemen, trong đó có Thủ tướng, Phó Thủ tướng phụ trách vấn đề nội vụ và Chủ tịch Quốc hội, đã bị thương trong một vụ tấn công bằng rocket vào một nhà thờ trong khuôn viên Dinh Tổng thống làm 11 người thiệt mạng và 124 người bị thương. Ba vị lãnh đạo cấp cao này đã được chuyển sang Arập Xêút trị bệnh.



Chính phủ Yemen cho rằng cuộc tấn công này là do bộ lạc ly khai của thủ lĩnh Sadiq Al-Ahmar tiến hành.



Trong khi đó, các nhân chứng cho biết căng thẳng đã tạm lắng tại thủ đô Sanaa trong ngày 4/6 dù còn lác đác tiếng bắn rocket và pháo ở quận Al - Hassaba, nơi đã xảy ra vụ tấn công làm các quan chức cấp cao Yemen bị thương nói trên. Một nguồn tin thân cận với thủ lĩnh Al Ama cho biết vị thủ lĩnh này "cam kết ngừng bắn dựa trên các nỗ lực hòa giải của Quốc vương Arập Xêút."



Nga đã bày tỏ quan ngại về "cuộc nội chiến kinh hoàng" ở Yemen và kêu gọi các lãnh đạo nước này chấp nhận kế hoạch hòa giải do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất, theo đó, ông Saleh sẽ từ chức để đổi lại quyền miễn trừ truy tố.



Trước đó, Mỹ và Pháp cũng đã lên án tình hình bạo lực hiện nay ở Yemen đồng thời kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn ngay lập tức. Hiện ông Saleh vẫn giữ quan điểm từ chối từ bỏ quyền lực mà ông đã nắm giữ gần 33 năm qua.



Trong một diễn biến khác, cùng ngày, các lực lượng an ninh và quân đội Yemen đã rút khỏi tỉnh Taiz, cách thủ đô Sanaa 200km về phía Nam, sau một tuần giao tranh với các tay súng bộ lạc đang nắm giữ một số tòa nhà chính phủ.



Một quan chức chính phủ giấu tên cho biết các lực lượng an ninh đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công lớn chống lại các tay súng bộ lạc chống chính phủ và giành lại quyền kiểm soát các tòa nhà chính phủ./.





(Theo TTXVN/Vietnam+)