Phóng viên New York Times đã đào thoát khỏi nhà tù Taliban

Ngày 10-11 năm ngoái, David Rohde cùng đi với một đồng nghiệp và tài xế người Afghanistan đến tỉnh Logar để phỏng vấn một thủ lĩnh Taliban ở địa phương. Ba người bị bắt cóc ở phía nam thủ đô Kabul (Afghanistan). Sau đó, phe Taliban đã chuyển ba con tin sang tỉnh North-Waziristan (Pakistan) giam giữ.

Theo yêu cầu của Báo New York Times, báo chí phương Tây không đưa tin để bảo đảm an toàn cho con tin. Báo khẳng định không hề trả tiền chuộc. Ngày 19-6, sau khi David Rohde cùng đồng nghiệp leo tường trốn ra ngoài, một toán binh sĩ Pakistan tuần tra tìm thấy và đưa họ đến nơi an toàn.

David Rohde 41 tuổi, từng đoạt hai giải thưởng Pulitzer. Giải đầu tiên vào năm 1996 với phóng sự đăng trên Báo Christian Science Monitor về vụ thảm sát người Hồi giáo Bosnia ở Srebrenica (Bosnia & Herzegovina). Giải thứ hai vào năm 2008 là công trình của nhóm phóng viên đăng trên Báo New York Times về các bài viết liên quan đến tình hình Afghanistan và Pakistan.