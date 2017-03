Phu nhân cựu thủ tướng Anh kiện vì bị nghe lén

Bà Cherie Blair nổi tiếng là người không ưa giới truyền thông - Ảnh: AFP

New Groups Newspapers là chủ sở hữu tờ báo lá cải The Sun và tờ tuần báo vừa bị đóng cửa News of the World.

Trong đơn kiện, bà Cherie cũng tố cáo cả thám tử tư Glenn Mulcaire, vì Glenn với tư cách là người của tờ News of the World đã nghe lén điện thoại của gia đình bà suốt thời gian ông Blair còn tại chức (1997-2007).

Trước đó, trợ lý phụ trách truyền thông của ông Tony Blair, ông Alastair Campbell cho biết không hiểu bằng cách nào rất nhiều thông tin từ nhà số 10 phố Downing (phủ thủ tướng) đã bị truyền ra ngoài. Ông Alastair Campbell cũng nghi ngờ rằng vì nghe lén nên năm 1999 tờ Daily Mirror mới biết được tin bà Cherie Blair mang bầu.

Nếu tòa án xác thực những thông tin trong đơn kiện của bà Cherie thì phu nhân cựu thủ tướng sẽ là nhân vật nổi tiếng mới nhất trở thành nạn nhân của các vụ nghe lén do đế chế truyền thông Murdoch thực hiện.

Vì vụ bê bối này, tháng 7 năm ngoái tờ News of the World đã bị đóng cửa. Tập đoàn truyền thông News Corporation cũng phải trả số tiền khổng lồ lên tới hàng chục triệu bảng Anh cho những nạn nhân bị nghe lén gồm nam tài tử Jude Law, cầu thủ bóng đá Ashley Cole, cựu phó thủ tướng John Prescott...

Bà Cherie Blair năm nay 57 tuổi, là người nổi tiếng không ưa giới truyền thông. Trong thời gian chồng còn tại vị, bà Cherie đã không ít lần kêu ca về việc báo chí bóp méo những sự kiện xung quanh cuộc sống gia đình bà. Năm 2007, khi cùng chồng rời khỏi nhà số 10 phố Downing, bà Cherie đã nhắn nhủ với giới truyền thông rằng: “Tôi sẽ chẳng nhớ các bạn đâu”.

Theo Nguyên Phạm (TTO / AFP, Reuters)