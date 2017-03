Phụ nữ Đức lái xe an toàn hơn nam giới nước này

Phụ nữ ở Đức lái xe an toàn hơn nam giới bởi họ ít mắc các lỗi như say rượu, chạy quá tốc độ, vượt ẩu gây ra các tai nạn nguy hiểm.

Theo nghiên cứu trên, trong khoảng 320.000 vụ tai nạn gây thương tích trong năm 2008, nam giới gây tai nạn nhiều gấp đôi phụ nữ. Sự khác biệt này cũng thấy rõ ở các địa phương như phụ nữ thuộc bang Brandenburg là những tay lái an toàn nhất ở Đức. Trung bình chỉ có gần 190 trường hợp gây tai nạn trong 100.000 phụ nữ lái xe, trong khi mức trung bình của toàn liên bang là gần 220 vụ/100.000 phụ nữ lái xe.

Phụ nữ lái xe ở các bang Sachsen, Thueringen, Berlin, Nordreihn-Westfalen, Sachsen-Anhalt và Mecklenburg-Vorpommern có tỷ lệ gây tai nạn thấp hơn mức trung bình của toàn liên bang.

Lái xe kém an toàn nhất là phụ nữ ở bang Saarland với tỷ lệ hơn 270 vụ trong 100.000 phụ nữ lái xe, mặc dù vậy vẫn tốt hơn nhiều so với nam giới lái xe.

Tính trung bình trên toàn liên bang cứ 100.000 trường hợp nam giới lái xe, có hơn 410 người gây tai nạn.

Tuy nhiên, báo cáo của ACE cũng nếu những lý do khiến nam giới lái xe không an toàn bằng phụ nữ cũng do một nhân tố không kém phần quan trọng là nam giới mỗi ngày thường phải lái xe nhiều gấp đôi so với phụ nữ và số nam giới ở Đưc có bằng lái xe cũng nhiều hơn phụ nữ tới 11%.

Theo Nguyễn Xuân (Vietnam+)