Phương Tây dồn ép tổng thống Syria từ chức

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua điện đàm với người đồng cấp Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel để thảo luận về các biện pháp mới chống lại chính quyền Assad tại Syria.







Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AFP.

"Các nhà lãnh đạo lên án việc tiếp tục sử dụng bạo lực bừa bãi chống người biểu tình của chế độ Assad. Họ hoan nghênh tuyên bố của Hội đồng Bảo an lên án các hành động của Syria và đồng ý xem xét các bước đi bổ sung để gây sức ép cho chế độ Assad", BBC dẫn tuyên bố của Nhà Trắng.Hiện chưa rõ các biện pháp gây sức ép bổ sung của phương Tây với Syria là gì. Washington ngày càng thể hiện quan điểm muốn Tổng thống Assad phải ra đi, sau khi tuyên bố hồi đầu tuần rằng sự có mặt của nhà lãnh đạo này đang gây ra sự bất ổn tại Syria.Trước đó, các nhà hoạt động cho rằng lực lượng an ninh Syria đã bắn chết ít nhất 13 người trong các cuộc nổi dậy trên cả nước riêng trong ngày hôm qua. Tuy vậy các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi bất chấp sự trấn áp mạnh tay của chính quyền Assad.Hàng chục nghìn người Syria đã xuống đường sau buổi lễ cầu nguyện hôm qua, buổi lễ ngày thứ sáu đầu tiên trong tháng ăn kiêng Ramadan của người Hồi giáo. Truyền hình Syria cho biết, thành phố tâm điểm của cuộc biểu tình chống tổng thống Assad là Hama hiện đã trong tầm kiểm soát của chính phủ.Syria đã huy động binh sĩ và cả xe tăng tràn vào trung tâm Hama để giành lại quyền kiểm soát từ các nhóm đối lập. Bạo loạn cũng đang lan rộng tới thủ đô Damascus, nơi có ít nhất 7 người thiệt mạng. Hồi đầu tuần này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra một tuyên bố lên án Syria đàn áp người biểu tình. Đồng minh của Syria là Nga cũng chỉ trích chính quyền Assad.Làn sóng biểu tình chống chính phủ của Tổng thống Assad bùng phát tại Syria kể từ tháng 3, sau các sự kiện tương tự tại Tunisia và Ai Cập. Các nhà hoạt động ước tính có khoảng 2.000 người Syria bị lực lượng an ninh bắn chết trong các cuộc biểu tình. Tổng thống Assad cam kết cải cách, nhưng cáo buộc "các băng đảng tội phạm có vũ trang" với sự hậu thuẫn của nước ngoài đã gây ra tình trạng bất ổn.