Phương Tây từ bỏ kêu gọi áp đặt trừng phạt Syria

Nhằm vượt qua sự phản đối của Nga và Trung Quốc đối với hành động của Hội đồng Bảo an, nghị quyết mới do Anh, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha soạn thảo với sự hậu thuẫn của Mỹ, chỉ đe dọa sẽ áp đặt trừng phạt Syria nếu chính quyền ở Damacus không chấm dứt các cuộc đàn áp đẫm máu đối với người biểu tình.



Dự kiến, các cuộc thảo luận đầu tiên về nghị quyết trên sẽ diễn ra trong ngày 28/9. Các nước châu Âu hy vọng nghị quyết này sẽ được đưa ra biểu quyết trong vài ngày tới.



Bản sao dự thảo nghị quyết mà AFP có được nêu rõ Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ "việc chính quyền Syria vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống," yêu cầu "chấm dứt ngay lập tức tất cả các hành động bạo lực."



Dự thảo cũng nêu rõ Liên hợp quốc "bày tỏ quyết tâm thông qua các biện pháp trong đó các trừng phạt nếu Syria không tuân thủ nghị quyết."



Theo Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Gerard Araud, nếu được thông qua, nghị quyết nói trên "là thông điệp cảnh cáo đối với Syria".





(Vietnam+)