Putin: Phương Tây xuất “dân chủ tên lửa-bom đạn"

Tuyên bố trên được người đứng đầu nước Nga đưa ra tại Mátxcơva trong cuộc họp các đại sứ và đại diện thường trực của Liên bang Nga, trong đó cáo buộc phương Tây tìm cách duy trì ảnh hưởng bằng cách can thiệp vào các cuộc xung đột nội bộ.



Ông Putin lưu ý rằng sự thống trị của phương Tây đã bị suy yếu do bất ổn xã hội-kinh tế trong nội bộ các nước phát triển, do vậy, một số nhân vật chính trị quốc tế đang cố tìm mọi cách để duy trì ảnh hưởng thông thường của họ.



Ông nói: "Điều này được thể hiện trong việc xuất khẩu 'nền dân chủ tên lửa - bom đạn', can thiệp vào xung đột nội bộ, đặc biệt ở các nước Arập... Các nước phương Tây thường hành động đơn phương, trái với luật pháp quốc tế."



Theo Tổng thống Putin, "những sự kiện bi thảm ở Lybia hiện lên trước mắt chúng ta và không được để cho chuyện đó lặp lại lần nữa ở các nước khác như Syria"./.

(Theo Vietnam+)