Quan chức Pháp từ chức vì bê bối thuốc giảm cân

Động thái này diễn ra giữa lúc chính phủ nước này đang đối mặt với sức ép đòi giải thích lý do chậm ban hành lệnh cấm lưu hành thuốc giảm cân Mediator, "nghi phạm" trong một vụ bê bối y tế nghiêm trọng ở Pháp.



Trong bức thư giải thích lý do từ chức, đăng trên báo Giải phóng, ông Marimbe cho biết thuốc Mediator được bán cho các bệnh nhân tiểu đường cũng như những người áp dụng thực đơn giảm cân trong hơn 30 năm qua, và đang trở thành nguyên nhân dẫn đến "cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có" ở Pháp.



Ông tỏ ý lấy làm tiếc về việc Pháp không có các biện pháp cấm lưu hành thuốc này sớm hơn.



Thuốc Mediator do công ty dược Servier của Pháp sản xuất và được bán cho 5 triệu người trong khoảng thời gian từ năm 1976 đến tháng 11/2009, thời điểm thuốc này bị thu hồi trên thị trường Pháp.



Trước đó, Mediator đã bị cấm lưu hành ở Tây Ban Nha và Italy.



Những nghi ngờ về hiệu quả của Mediator nổi lên từ cuối những năm 90 của thập kỷ trước, sau khi một loại thuốc giảm cân khác cũng do Servier sản xuất với thành phần chính là benflourex, phân tử được sử dụng để sản xuất Mediator - bị cấm lưu hành vì lý do an toàn, chủ yếu do tác hại gây rối loạn hoạt động van tim.



Cơ quan bảo hiểm y tế Pháp cho biết ít nhất 500 người đã thiệt mạng vì sử dụng thuốc có thành phần benflourex trong thời gian thuốc Mediator có mặt trên thị trường.



Vụ bê bối Mediator đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Pháp, buộc Bộ Y tế nước này phải tiến hành điều tra.



Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cam kết sẽ làm sáng tỏ vụ việc, trong khi các hiệp hội đại diện cho các nạn nhân vụ bê bối này bắt đầu phát đơn kiện.





(TTXVN/Vietnam+)