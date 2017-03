Quân đội Ai Cập cấm bãi công

Khoảng hai triệu người Ai Cập tập trung trong quảng trường Tự do ở thủ đô Cairo hôm 18/2 để mừng chiến thắng và tưởng nhớ những người biểu tình thiệt mạng. Ảnh: AP.

BBC đưa tin hôm 17/2 vài triệu người Ai Cập đổ ra đường phố tại thủ đô Cairo để kỷ niệm chiến thắng trong cuộc biểu tình khiến Tổng thống Hosni Mubarak từ chức và tưởng niệm 365 người thiệt mạng vì biểu tình. Cuộc biểu tình cũng là dịp để phe đối lập phô trương lực lượng và nhắc nhở quân đội rằng họ phải thực hiện đúng cam kết về lộ trình chuyển giao quyền lực cho chính phủ dân cử.

Đúng một ngày sau đó Hội đồng Tối cao quân đội thông báo trên đài truyền hình quốc gia rằng những cuộc biểu tình mới sẽ bị trấn áp.

Cuộc biểu tình kéo dài gần ba tuần tại Ai Cập gây thiệt hại kinh tế to lớn do các ngân hàng, công ty và cửa hàng thường xuyên đóng cửa, còn du khách nước ngoài hủy những chuyến tham quan Ai Cập. Do chịu ảnh hưởng của biểu tình chính trị, giới lao động trong các ngành công cộng cũng đình công khắp nơi để yêu cầu các công ty tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Thậm chí họ còn đòi lãnh đạo doanh nghiệp từ chức.

Tuyên bố của quân đội nêu rõ các cuộc bãi công sẽ khiến hoạt động sản xuất hàng hóa đình đốn, gây nên những khó khăn kinh tế và có thể đẩy đất nước vào khủng hoảng.

“Những người tham gia bãi công sẽ bị trấn áp và chúng tôi sẽ trừng phạt họ bằng luật pháp để bảo đảm sự an toàn của đất nước và nhân dân”, BBC dẫn một câu trong tuyên bố.

Quân đội từng cam kết không dùng vũ lực đối với những người biểu tình chính trị. Song những lời lẽ cứng rắn trong tuyên bố cho thấy các tướng lĩnh bắt đầu hết kiên nhẫn với hoạt động biểu tình.

Cuộc sống vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường sau một tuần kể từ khi Tổng thống Mubarak từ chức. Xe tăng vẫn hiện diện trên các đường phố ở Cairo, trường học và ngân hàng vẫn đóng cửa. Chính phủ tạm quyền hiện nay hầu như không thay đổi sau Tổng thống Mubarak từ chức tuần trước. Các quan chức an ninh tiết lộ rằng Thủ tướng Ahmed Shafiq sẽ cải tổ nội các trong vài tuần nữa. Họ hy vọng sự thay đổi trong các vị trí quan trọng nhất của chính phủ sẽ xoa dịu người biểu tình và giới lao động.

Theo Việt Linh (VNE)