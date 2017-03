Quân đội các nước báo động sau đánh bom ở Syria

Hiện trường vụ đánh bom ở Damascus. (Nguồn: AP)

Các lực lượng Mỹ trong khu vực, Israel, Hordan, Arập Xêút, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao do lo ngại về những phản ứng của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.



Mỹ đã tiến hành các cuộc tham vấn khẩn để đánh giá diễn biến của cuộc khủng hoảng Syria và phản ứng của ông Assad, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã triệu tập khẩn cấp các quan chức tình báo và an ninh để thảo luận về tình hình Syria.



Trái ngược với thông tin về vụ đánh bom liều chết, một số nguồn tin tiết lộ một quả bom 40 kg được giấu trong phòng họp của các bộ trưởng Syria tại trụ sở An ninh Quốc gia đã phát nổ.



Vụ đánh bom đã giết chết ít nhất 4 trong số 8 quan chức hàng đầu của Syria có mặt, gồm anh rể ông Assad và là người đứng đầu cơ quan an ninh Assif Shawqat, Bộ trưởng Quốc phòng Dawoud Raijiha, Bộ trưởng Nội vụ Mohamad Ibrahim Shaar và Trợ lý tổng thống - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hasan Turkmani. Ông Shaar và Turkmani thiệt mạng vì vết thương quá nặng.



Cùng ngày, AFP/AP/Reuters dẫn lời người dân và các nhà hoạt động cho biết trực thăng của quân đội Syria đã nã súng máy và cả rốckét vào một số khu vực dân cư ở thủ đô Damascus giữa lúc các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đang giao chiến với các phiến quân trên khắp thủ đô.



Theo các nguồn tin, các máy bay trực thăng đã nã rốckét vào quận trung tâm Midan, vùng ngoại ô Kfar Batna và khu vực trại Yarmouk của người Palestine nằm ở rìa phía Nam thủ đô Damascus.



Trong khi máy bay trực thăng gắn súng máy đã nã đạn vào các quận gần đó như Hajar al-Aswad và khu vực Jobar. Các kênh truyền hình Arập cùng ngày đã truyền đi hình ảnh hàng chục phiến quân tràn vào một chốt an ninh ở phía Nam thủ đô Damascus.



Người ta nhìn thấy khói đen bốc lên từ khu vực này, song chưa rõ liệu tòa nhà an ninh có bị phóng hỏa hay không.



Phát biểu từ Washington cùng ngày 18/7, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia khẳng định Tổng thống Syria Bashar al-Assad "đang mất dần kiểm soát" sau vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Damascus.



Còn Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta cảnh báo rằng chính quyền al-Assad sẽ phải chịu trách nhiệm nếu Damascus không thể bảo vệ các địa điểm vũ khí hóa học của nước này./.

(Theo Vietnam+)