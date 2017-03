Quân đội Israel chia cắt dải Gaza

Hôm qua (5-1), quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công trên không, trên biển và trên bộ đối với phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza.

524 người Palestine thiệt mạng

Hàng ngàn binh lính Israel được xe tăng và máy bay trực thăng yểm trợ đã bao vây TP Gaza. Hai bên đọ súng ác liệt trên đường phố. Giao tranh diễn ra ở năm khu vực gồm trại tỵ nạn Jabaliya, quận Zeitoun (TP Gaza), khu vực Netzarim, trung tâm dải Gaza và ngoại ô TP Khan Younis.

Dải Gaza đã bị chia cắt làm đôi. Phía Bắc gồm TP Gaza đang do binh lính Israel kiểm soát. 40 xe tăng Israel đang tiến thẳng xuống phía Nam. Nhiều gia đình ở phía Bắc tìm cách tháo chạy về phía Nam. Suốt đêm trước, máy bay Israel tiếp tục bắn phá khoảng 30 mục tiêu trên dải Gaza. Hôm qua, Hamas vẫn bắn trả 10 hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel.

Đến nay đã có 524 người Palestine thiệt mạng, hơn 2.500 người bị thương. Trong số này có 87 trẻ em thiệt mạng. Từ khi đổ quân vào dải Gaza, phía Israel có một binh sĩ thiệt mạng và 55 binh sĩ bị thương.

Hiện nay, các cửa hiệu ở TP Gaza đều đã đóng cửa, phần lớn do không còn gì để bán. Người dân phải xếp hàng mua bánh mì. Các cơ quan cứu trợ của LHQ chỉ còn 10 lò bánh mì hoạt động vì thiếu bột mì và nhiên liệu. Bệnh viện chính Shifa ở dải Gaza đang hoạt động bằng máy phát điện nhưng nhiên liệu chạy máy chỉ còn đủ dùng cho năm ngày.

Các cuộc vận động ngoại giao

Ngày 4-1, phái đoàn của Liên minh châu Âu (EU) do Ngoại trưởng Cộng hòa Czech (nước chủ tịch mới của EU) Karel Schwartzenberg dẫn đầu đã đến Ai Cập. Sau khi hội đàm với Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abul Gheit, ông Schwartzenberg đã kêu gọi Israel và Hamas ngưng bắn.

Ngày 5-1, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đến Trung Đông và dừng lại ở điểm đầu tiên là thủ đô Cairo (Ai Cập). Sau đó, ông sẽ sang Israel và Palestine tiếp tục thương thảo về vấn đề ngừng bắn. Phong trào Hamas cho biết đã cử đại diện đến Ai Cập để đàm phán hòa bình theo lời mời của Ai Cập.

Theo kế hoạch, ngày 5-1, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), các ngoại trưởng Ả Rập sẽ gặp Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon để hối thúc thông qua dự thảo nghị quyết do Lybia đề xuất lên Hội đồng Bảo an LHQ.

Hôm qua, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cũng đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận với ngoại trưởng, thủ tướng và tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình dải Gaza.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Israel đã làm tổn thương mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ qua vụ tấn công dải Gaza và phải bị trừng phạt. Thủ tướng Jordan Nader Dahabi cho biết Jordan sẽ xem xét lại quan hệ ngoại giao với Israel. Jordan và Ai Cập là hai nước Ả Rập đã bình thường hóa quan hệ với Israel.

Ngày 5-1, 400 người Hồi giáo ở Thái Lan đã kéo đến đại sứ quán Israel ở thủ đô Bangkok hô khẩu hiệu phản đối Israel. Trước đó, nhiều cuộc biểu tình phản đối Israel đã diễn ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Beirut (Liban), Rabat (Morocco), Teheran (Iran), Damacus (Syria).

Chương trình Lương thực thế giới của LHQ cho biết sẽ tập trung gửi bánh quy có hàm lượng protein cao, thịt và cá hộp cho người dân Palestine ở dải Gaza. Đây là những thứ không cần nấu vì hầu như không nhà nào ở dải Gaza còn khí đốt để nấu ăn. Tổ chức này đã tặng 75.000 lít nhiên liệu cho các nhà máy xử lý nước ở dải Gaza. Tuy nhiên, chỉ phân nửa số nhiên liệu đến được nhà máy vì tài xế xe bồn không dám chạy dưới làn đạn. Ngày 5-1, Israel đã cho phép 80 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào dải Gaza. Tuy nhiên, do chiến sự, các cơ quan cứu trợ gặp nhiều khó khăn khi vận chuyển hàng cứu trợ. Ủy ban châu Âu đã cam kết viện trợ 4,2 triệu USD cho người Palestine ở dải Gaza.