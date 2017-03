Quân đội khẳng định sẽ trung thành với ông Chavez

Bộ trưởng Diego Molero tái khẳng định sự trung thành của quân đội đối với Tổng thống Chávez. (Nguồn: Phủ tổng thống Venezuela)

Trong một tuyên bố đọc tại buổi lễ trình những đề xuất của FANB đối với chương trình hành động của chính phủ nhiệm kỳ 2013-2019, Bộ trưởng quốc phòng Venezuela, đô đốc Diego Molero, cho biết hơn bao giờ hết FANB phục tùng và trung thành vô điều kiện đối với Tổng tư lệnh Hugo Chávez.



Ông cũng nêu rõ quân đội sẽ bảo đảm thực hiện phán quyết của Tòa án công lý tối cao cho phép Chính phủ tiếp tục điều hành đất nước mặc dù Tổng thống hoãn tuyên thệ tái nhậm chức do vấn đề sức khỏe, trên cơ sở tôn trọng ý nguyện của người dân khi bỏ phiếu bầu lại ông, cũng như sự cần thiết bảo đảm tính liên tục trong quản lý của cơ quan hành pháp.



Bộ trưởng nhấn mạnh phán quyết của Tòa án công lý tối cao là rõ ràng và là một đòn giáng vào những ý đồ đen tối của các nhóm quá khích đang tìm cách gây bất ổn đất nước.



Tuyên bố khẳng định FANB cảnh giác trước bất kỳ sự khiêu khích và thay đổi trật tự hiến pháp, đồng thời sẽ làm việc “không nghỉ với sự trung thành sâu sắc” đối với quá trình dân chủ, cách mạng và hòa bình tại Venezuela.



Phát biểu tại buổi lễ, với sự có mặt của Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello, Phó tổng thống Nicolás Maduro kêu gọi FANB thường xuyên theo dõi nhằm phát hiện các kế hoạch gây mất ổn định của phe đối lập.



Ông cảnh báo với việc viện lý do xảy ra “khoảng trống quyền lực” và với sự tiếp tay của các phương tiện thông tin đại chúng do các lực lượng cánh hữu kiểm soát cũng như thông qua các mạng xã hội, các lực lượng chống đối sẽ tìm cách gây bất ổn tại Venezuela.



Tuyên bố được đưa ra giữa lúc phe đối lập tìm cách lật đổ Tổng thống Chávez thông qua giải thích xuyên tạc Hiến pháp và các hành động bạo lực, trong bối cảnh ông không kịp phục hồi sức khỏe để tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2013-2019 hôm 10/1 vừa qua.



Đáp lại kế hoạch của phe đối lập sẽ tiến hành biểu tình quy mô lớn ngày 23/1 để phản đối chính phủ hiện nay tiếp tục điều hành đất nước, Đảng xã hội thống nhất cầm quyền (PSUV) cũng kêu gọi người dân xuống đường để bảo vệ Hiến pháp./.

Theo Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)