Quân đội Thái Lan bác tin đồn đảo chính

Xe tăng của quân đội Thái Lan đứng trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô Bangkok hôm 20/9/2006. Ảnh tư liệu: SMH

Người phát ngôn quân đội Thái Lan, Withai Suwaree cho biết "những tin đồn về đảo chính chỉ là sự tưởng tượng của một số người muốn làm rối loạn xã hội... những suy luận về sự liên kết của quân đội với chính trị là không có cơ sở."



Không khí chính trị tại Thái Lan đã bất ngờ trở nên căng thẳng khi quân đội Nhân dân Thái Lan - liên minh mới thành lập gồm các nhóm bảo hoàng quá khích, phản đối đảng Puea Thai cầm quyền và cựu Thủ tướng đang sống lưu vong Thaksin Shinawatra - tuyên bố tổ chức biểu tình tại Bangkok.



Chính phủ Thái Lan đã phải ban bố luật an ninh nội địa (ISA) tại ba quận huyện nội đô Bangkok, theo đó chặn một số tuyến đường hay phương tiện cụ thể, áp đặt lệnh giới nghiêm, cấm tụ tập, tiến hành kiểm tra các tòa nhà...



Tòa nhà chính phủ Thái Lan cũng được tăng cường an ninh tối đa bằng các rào thép gai và lực lượng an ninh ở tất cả các cổng ra vào. Cảnh sát Bangkok đã triển khai 11 đại đội tại ba quận hành chính ở thủ đô nhằm đối phó với những nguy cơ bất ổn có thể xảy ra.



Cùng ngày, người phát ngôn của cảnh sát Bangkok cho biết cuộc biểu tình phản đối chống chính phủ của phong trào Quân đội nhân dân Thái Lan vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Theo người phát ngôn này, cảnh sát đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến cũng như thu thập các thông tin về những người biểu tình và thủ lĩnh của phong trào này.



Những người phản đối chính phủ đã bắt đầu cuộc biểu tình tại một công viên ở Bangkok từ chiều 4/8 để phản đối một dự luật ân xá do các nghị sĩ đảng cầm quyền Puea Thai đề xuất. Dự kiến lượng người tham gia cuộc biểu tình có thể tăng lên vào ngày 6/8, một ngày trước khi Quốc hội bắt đầu xem xét dự luật trên.

