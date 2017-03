Quan hệ giữa Mỹ và Nga lại nảy sinh thêm xích mích

Ảnh minh họa. (Nguồn: PressTV)

Nga đã ngay lập tức phản bác, đồng thời cảnh báo hành động này của Mỹ có thể gây phương hại tới mối quan hệ giữa hai nước.



Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết 18 người Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đã được đưa vào danh sách "những người vi phạm nhân quyền" chiểu theo đạo luật Magnitsky mà Quốc hội Mỹ đã thông qua vào năm 2012. Đây là đạo luật được đặt theo tên của luật sư người Nga Sergei Magnitsky bị chết hồi tháng 11/2009 trong nhà giam của Nga trước khi được đưa ra xét xử về tội trốn thuế.



Bất chấp sự giải thích của Nga nói rằng vị luật sư này chết do bệnh tim, phía Mỹ vẫn xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết là do bị "tra tấn."



Theo đạo luật Magnitsky, số người Nga trong danh sách trên sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và các tài sản của họ ở Mỹ sẽ bị phong tỏa.



Phản ứng với quyết định trên, người phát ngôn của Tổng thống Nga đã ra tuyên bố cho rằng việc Mỹ cố tình công bố một danh sách như thế sẽ tác động nghiêm trọng tới các quan hệ song phương.



Chủ tịch Ủy ban quan hệ đối ngoại thuộc Duma Quốc gia Nga Aleksey Pushkov tuyên bố trong vài ba ngày tới, Duma Quốc gia Nga sẽ thông qua một đạo luật để trả đũa cho hành động trên đây của Mỹ. Một số quan chức Nga cho biết họ đã có sẵn danh sách hơn 100 quan chức Mỹ sẽ được đưa vào diện cấm để đáp lại hành động của Mỹ.



Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng việc Mỹ công bố danh sách trên vào thời điểm rất không thuận lợi vì Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Thomas Donilon đang chuẩn bị thăm Nga để thảo luận về sự hợp tác của Mátxcơva trong vấn đề lá chắn tên lửa ở châu Âu, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và cuộc khủng hoảng ở Syria.



Tháng 12 năm ngoái, ngay sau khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật Magnitsky, Nga cũng đã trả đũa bằng việc thông qua đạo luật, trong đó có việc cấm người Mỹ nhận con nuôi từ Nga./.

(Theo TTXVN)