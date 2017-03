Quan tham Trung Quốc - Bài 4: Đâu là chỗ nương thân?

Thủ tục dẫn độ phức tạp hơn Muốn dẫn độ quan tham đào tẩu phải căn cứ vào nguyên tắc dẫn độ quốc tế gồm các công ước quốc tế có nội dung dẫn độ được ký kết đa phương (như Công ước Chống tham nhũng Liên Hiệp Quốc, Công ước Tấn công tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Liên Hiệp Quốc) hoặc các công ước dẫn độ song phương. Ngoài ra, bắt buộc phải phù hợp với nguyên tắc cơ bản của dẫn độ như nguyên tắc tội phạm đôi, nguyên tắc không dẫn độ tội phạm chính trị, nguyên tắc không dẫn độ án tử hình. Nhiều nước còn bắt buộc phải có công ước dẫn độ giữa hai nước mới cho dẫn độ. Nước xin dẫn độ còn phải đưa ra bằng chứng xác thực và quy tắc xây dựng bằng chứng chứng minh can phạm phạm tội. So với điều ước dẫn độ, biện pháp trục xuất quan tham về nước với lý do nhập cư trái phép vừa đơn giản, nhanh chóng, vừa thực tế và hiệu quả hơn vì chỉ căn cứ vào luật di dân của nước hữu quan và thường chỉ tham khảo hồ sơ do nước ngoài cung cấp.