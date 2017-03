Quốc hội Afghanistan bất tín nhiệm Tòa án Tối cao

Chánh án Tòa án Tối cao Afghanistan Abdul Salam Azimi. (Nguồn: Internet)



Động thái trên diễn ra hai ngày sau khi một tòa án đặc biệt, do Tổng thống Hamid Karzai thành lập để giải quyết các cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 9/2010, ra phán quyết rằng 62 trong tổng số 249 nghị sỹ Hạ viện nước này cần phải được thay thế vì liên quan đến cáo buộc gian lận bầu cử.



Tuy nhiên, nhiều nghị sỹ cho rằng tòa án đặc biệt trên vi hiến và muốn Tòa án Tối cao giải tán tòa án đặc biệt. Các nghị sỹ đã bỏ phiếu thông qua kiến nghị bất tín nhiệm do Tòa án Tối cao không thực hiện việc giải tán tòa án đặc biệt.



Sự việc trên có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng tại Afghanistan trong bối cảnh bế tắc chính trị tại quốc gia này ngày càng trầm trọng, đặc biệt trước thềm Mỹ chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho các lực lượng Afghanistan tại một số khu vực từ tháng Bảy tới.



Trong khi đó, ngày 25/6, một quả bom đã phát nổ tại một bệnh viện ở tỉnh Logar, cách thủ đô Kabul 75km về phía Nam, làm ít nhất 20 người thiệt mạng và 25 người bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em.



Đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan de Mistura lên án vụ tấn công là một "hành động hèn hạ," trong khi Tổng thống Karzai kịch liệt chỉ trích vụ tấn công dã man này.



Vụ đánh bom tại Logar là vụ tấn công lớn thứ hai trong hai ngày qua ở Afghanistan. Trước đó, 10 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tại một quầy tạp hóa ở quận Khad Abad thuộc tỉnh Kunduz ở miền Bắc.



Các vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Karzai đang tham dự hội nghị chống khủng bố tại thủ đô Tehran của Iran với nguyên thủ 6 nước trong khu vực, trong đó có quốc gia láng giềng Pakistan./.





Theo (TTXVN/Vietnam+)