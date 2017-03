Quốc hội Anh yêu cầu Rupert Murdoch điều trần

Rupert Murdoch ở London ngày 12-7 - Ảnh: Reuters

Yêu cầu trên được đưa ra vài giờ sau khi cựu thủ tướng Anh Gordon Brown cáo buộc tờ báo nay đã bị đóng cửa đã sử dụng những cách bất hợp pháp để có được những thông tin mang tính cá nhân về ông.

Theo hãng truyền hình Mỹ CNN, Ủy ban văn hóa, truyền thông và thể thao quốc hội Anh đã lên lịch cho cuộc điều trần này vào ngày 19-7. Nếu cha con nhà Murdoch và Brooks không hợp tác, Quốc hội Anh có thể buộc họ phải chấp hành, theo lời nghị sĩ Công đảng Chris Bryant trên trang Twitter của ông. Bryant nói chính ông cũng là một nạn nhân của vụ xâm hại thông tin.

Chủ tịch ủy ban, John Whittingdale, nói với CNN rằng ông có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra. Trong khi đó, một nguồn tin từ phủ thủ tướng Anh ở phố Downing tiết lộ chính phủ cầm quyền sẽ ủng hộ dự luật của Công đảng đối lập yêu cầu tập đoàn News Corp thuộc sở hữu Murdoch rút ra khỏi vụ mua lại hãng truyền hình vệ itnh BSkyB. Whittingdale dự đoán cuộc bỏ phiếu thông qua một dự luật như thế sẽ giành được sự ủng hộ lớn, nếu không muốn nói là tuyệt đối.

Lãnh đạo Công đảng Ed Miliband và Phó thủ tướng Nick Clegg là những nghị sĩ đã bày tỏ mong muốn nhà Murdoch xem xét lại hợp đồng. Còn cựu thủ tướng Brown nói trong một chương trình của BBC phát ngày 12-7 rằng ngoài việc thu thập thông tin bất hợp pháp về cá nhân ông, những tờ báo của Murdoch “có thể có liên hệ với các hoạt động phạm tội hình sự”.

Tờ báo của Murdoch, Sunday Times, đã phủ nhận những cáo buộc đó và nói họ theo dõi câu chuyện về ông do sự quan tâm của công chúng. “Chúng tôi được thông báo ông Brown đã mua một căn hộ rẻ hơn so với giá trị bình thường qua một công ty mà Geoffrey Robinson, một đồng minh thân cận của ông ấy, từng làm giám đốc”, tờ báo nói trong một tuyên bố. “Chúng tôi có lý do hợp lý để tiến hành điều tra... Chúng tôi tin rằng quá trình điều tra không vi phạm pháp luật, và trái với nhận xét của ông Brown, không có hoạt động tội phạm nào diễn ra và câu chuyện được đăng tải cho phép tất cả các bên liên quan lên tiếng một cách công bằng”.

Sau khi News of the World đóng cửa, hiện ở Anh nhà Murdoch còn sở hữu các báo The Sun, The Times và The Sunday Times. Ở Mỹ, News Corp là công ty chủ của Fox News, The Wall Street Journal, The New York Post và nhà xuất bản Harper Collins.

Theo H. Minh (TTO)