Quốc hội Mỹ muốn tăng sức ép đối với Iran, Syria

Trụ sở Quốc hội Mỹ. (Nguồn: Internet)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu trong một phiên điều trần do ủy ban này tổ chức, Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Gary Ackerman cho rằng Washington đã đạt được tiến bộ trong việc cô lập Tehran và Damascus về ngoại giao và kinh tế, nhưng tiến bộ này là chưa đủ.



Nghị sỹ đến từ bang New York cho rằng sức ép đã tăng lên nhưng còn lâu mới đủ mạnh để Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình.



Nghị sỹ Ackerman nhận xét mặc dù Tổng thống Obama đã cam kết sẽ sử dụng tất cả các biện pháp có thể để ngăn chặn Iran có vũ khí hạt nhân, nhưng hiện "vẫn còn các biện pháp chưa được sử dụng và chúng ta cần sử dụng ngay lập tức."



Đồng tình với quan điểm này, Hạ nghị sỹ Howard Berman, cũng thuộc đảng Dân chủ, cho rằng "dường như mức độ trừng phạt hiện nay là chưa đủ để có tác dụng với Syria và Iran."



Trước đó, ngày 13/10, Tổng thống Obama khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục huy động cộng đồng quốc tế để cô lập hơn nữa Iran và nước cộng hòa Hồi giáo này phải trả giá cho thái độ của họ.



Trong khi đó, các nghị sỹ đảng Cộng hòa phản đối mạnh mẽ chính sách hiện nay của chính quyền Obama, đặc biệt là việc tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế thông qua các tổ chức như Liên hợp quốc.



Hạ nghị sỹ Ros Lehninen cho rằng việc cố gắng làm việc với các nước như Nga và Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là "điên rồ và nguy hiểm" vì hai nước này đã ngăn cản nghị quyết lên án Syria vào đầu tháng này. Bà đề nghị "thay vì yêu cầu người khác giúp đỡ, chúng ta cần một chính sách thực tế."



Các đại diện của chính quyền Obama nhìn chung đều cho rằng các biện pháp trừng phạt hiện nay đối với Iran và Syria là cứng rắn nhất trong ba thập kỷ qua. Thứ trưởng Tài chính phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính David Cohen tuyên bố Washington đã liên tục gây sức ép với Tehran và nếu họ tiếp tục theo đuổi chính sách phản kháng, Mỹ sẽ gia tăng sức ép. Ông này cũng cho rằng Mỹ và các đồng minh đang đạt được tiến bộ trong cả vấn đề Iran và Syria.



Liên quan đến Syria, ngày 14/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thảo luận về tình hình Damascus sau khi Liên hợp quốc công bố một báo cáo cho biết hơn 3.000 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực kể từ khi bùng nổ làn sóng biểu tình chống chế độ của Tổng thống Bachar al-Assad hồi giữa tháng Ba đến nay.



Các nguồn tin ngoại giao cho biết tại phiên họp kín của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Gérard Araud đã kêu gọi những nước chủ trương giữ im lặng tại Hội đồng Bảo an cần đưa ra những tuyên bố về tình trạng bạo lực tại Syria.



Theo các nhà ngoại giao, lời nói này muốn ám chỉ Nga và Trung Quốc, hai ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của phương Tây lên án tình trạng bạo lực ở Syria, và cả 3 nước đã bỏ phiếu trắng là Nam Phi, Brazil và Ấn Độ./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)