Quốc hội Nga rút đề nghị phê chuẩn START với Mỹ

Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev đã ký START 3 hồi tháng 4 vừa qua, song hiệp ước này vẫn cần phải được Duma quốc gia Nga và Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Hành trình của bản hiệp ước, vốn vạch ra kế hoạch cắt giảm vũ khí hạt nhân, thông qua đường Thượng viện Mỹ xem ra đã rất phức tạp trước cuộc bầu cử, trong khi kết quả bầu cử cho thấy đảng Cộng hòa giành được nhiều ghế từ đảng Dân chủ.



Chủ tịch Kosachev nhấn mạnh: "Ủy ban đối ngoại đã quyết định (rút lại đề nghị của mình). Nếu các thượng nghị sĩ thất cử trong cơ cấu cũ không thể phê chuẩn hiệp ước này trong những tuần tới, thì cơ hội phê chuẩn ở Thượng viện mới sẽ hoàn toàn thấp hơn so với hiện nay."



Cho tới sớm ngày 3/11, đảng Cộng hòa giành được 46 ghế so với 51 ghế của đảng Dân chủ trong tổng số 100 ghế ở Thượng viện. Để có thể thông qua ở Thượng viện, văn kiện này cần giành được 67 phiếu ủng hộ, trong khi đảng Cộng hòa có truyền thống kém nhiệt tình hơn trong những tiến triển về ngoại giao với Nga.



Bên cạnh đó, ông Kosachev cũng nêu một lý do nữa buộc Đuma quốc gia Nga đưa ra quyết định nói trên liên quan đến tuyên bố của Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ mà phía Nga coi là một tuyên bố gây lo ngại sâu sắc. Theo đó, Mỹ đang tìm cách mở rộng hiệu lực của START 3 sang các tổ hợp tên lửa trực chiến bố trí trên xe lửa trong trường hợp các tổ hợp này được thiết lập.



Tuyên bố cũng nêu rõ START 3 không hạn chế hoạt động của Bộ Quốc phòng Mỹ trong việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa và đặc biệt nhấn mạnh các hệ thống vũ khí phi hạt nhân không thuộc phạm vi hiệp định này.



Theo ông Kosachev, với tuyên bố nói trên, phía Mỹ đang tìm cách loại bỏ những lo ngại của mình, trong khi phớt lờ những quan ngại của phía Nga. Vì vậy Ủy ban đối ngoại Duma quốc gia Nga buộc phải hoặc rút lại đề nghị phê chuẩn, hoặc sửa đổi dự luật về phê chuẩn START 3 có tính đến những quan ngại của Nga.





(TTXVN/Vietnam+)