Quy định sai phải dừng

Trước đó, TP New York quy định kể từ đầu tháng 11, xe taxi mới đưa vào hoạt động phải đạt mức sử dụng nhiên liệu 10,6 km/lít xăng và năm tới là 12,7 km/lít xăng. Với tiêu chuẩn như thế, chỉ có xe kết hợp chạy xăng và chạy điện mới đạt yêu cầu. Hiệp hội Taxi thành phố đã đệ đơn lên tòa phản đối quy định trên với lập luận: Chỉ chính phủ liên bang mới có quyền ban hành quy định về kiểm soát khí thải và tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu.

Thị trưởng TP New York Michael Bloomberg mong muốn từ nay đến năm 2012 sẽ cải tạo toàn bộ 13.000 xe taxi nhằm giảm khí thải, biến New York thành thành phố trong sạch hơn. Hiện tại New York chỉ mới có khoảng 1.500 xe taxi vừa chạy xăng vừa chạy điện.