Rắn, cá sấu theo nước vào Bangkok

Các con đường dẫn ra ngoại vi thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm 28-10 đã bị tắc nghẽn khi hàng chục ngàn người chạy trốn đợt thủy triều cao vì lo sợ tình trạng lụt lội xấu thêm. Mối lo chính là con sông Chao Phraya ở Bangkok sẽ bị vỡ bờ vào cuối tuần này trong đợt thủy triều cao bất thường bắt đầu từ ngày 28-10.

Nhiều đường phố không bóng người

Đài truyền hình chiếu cảnh xe cộ nối đuôi nhau rời thành phố và các phòng đợi tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok chật ních người. Bộ Giao thông cho biết không thể đưa ra con số chính xác về lượng người rời bỏ Bangkok bởi nhiều thiết bị theo dõi của họ đã chìm trong nước. Theo hãng tin Reuters, các tòa nhà khắp Bangkok đều được bảo vệ bằng bao cát và một số đường phố gần như không một bóng người. Ở tỉnh Nonthaburi giáp ranh Bangkok, những bức tường bằng bao cát đã đổ sập dưới sức mạnh của nước.

Sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok hôm 28-10 đông nghẹt người chạy trốn nước lụt. Ảnh: BANGKOK POST

Bộ Khí tượng cảnh báo các cư dân sinh sống dọc theo sông Chao Phraya rằng họ có thể đối mặt với tình trạng nước dâng cao. Cùng với một số đường ở khu phố người Hoa, các con đường chung quanh Grand Palace, một điểm thu hút khách du lịch, đã bị ngập một phần. Sáng 28-10, trên một đường phố phía trước Grand Palace, một tài xế taxi đã bắt được con rắn dài 2 m. Các cư dân cũng đã một phen khiếp vía khi gặp những con cá sấu sổng chuồng từ các nông trại bị ngập lụt.

Các vùng ngoại ô Bangkok vẫn tiếp tục vật lộn với nước lụt. Ở khu nhà ổ chuột Bang Phlad ven sông, rác trôi lềnh bềnh trên mặt nước đã dâng lên đến đầu gối. Người dân phải mang các vật dụng trên đầu.

Tại Bệnh viện Yanhee, hơn 20 bác sĩ và y tá phòng cấp cứu cho cát vào bao để củng cố bức tường cao 1 m bảo vệ bệnh viện, trong khi mực nước ở một con kênh gần đó đã dâng cao. Bác sĩ Supot Sumritvvanitcha, giám đốc bệnh viện, thừa nhận: “Mọi người ở đây làm việc suốt ngày đêm để bảo vệ bệnh viện. Chúng tôi sử dụng xe tải, xe máy và thuyền để giúp mọi người. Hôm qua, chúng tôi đã dùng thuyền đưa một phụ nữ đến đây sinh con”.

Thiệt hại chồng chất

Thiệt hại về kinh tế tiếp tục gia tăng khắp Thái Lan, vốn là trung tâm sản xuất ô tô lớn nhất Đông Nam Á và là cơ sở chính cho nhiều công ty đa quốc gia. Nhiều công ty phải ngưng sản xuất trong trận lụt lịch sử đã khiến ít nhất 7 khu công nghiệp lớn ở phía Bắc Bangkok phải đóng cửa. Riêng việc này đã gây thiệt hại hàng tỉ USD và khiến 650.000 người tạm thời mất việc làm.

Các hãng sản xuất ô tô Nhật Bản cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt các phụ tùng quan trọng được sản xuất ở Thái Lan do các nhà sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề bởi lụt lội và phải đóng cửa. Các hãng Toyota và Honda đã cắt giảm sản xuất tại các nhà máy ở Bắc Mỹ do các nhà cung cấp Thái chìm ngập dưới nước. Công ty Daihatsu, sản xuất loại xe nhỏ cho hãng Toyota, cho biết sẽ thu hẹp sản xuất ở xí nghiệp của Nhật vào tuần tới do thiếu các bộ phận vốn vẫn được sản xuất ở Thái Lan. Các hãng sản xuất máy tính, chẳng hạn như Lenovo, cũng bị ảnh hưởng.

Chính phủ Nhật hôm 28-10 thông báo sẽ cho phép các công ty Nhật hoạt động ở Thái Lan đưa một số công nhân Thái về Nhật để sản xuất. Bộ Thương mại Nhật cho biết công nhân Thái chỉ được phép ở Nhật trong 6 tháng và không được phép mang theo gia đình.

Ngoài ra, Ngân hàng Thái Lan đã giảm gần một nửa dự án tăng trưởng kinh tế trong năm nay, từ 4,1% xuống còn 2,6%, đồng thời nhận định rằng mức tăng trưởng kinh tế nước này sẽ giảm khoảng 1,9% so với 3 tháng trước do lụt lội. Trong khi đó, Tổ chức Định mức Tín nhiệm Fitch ước tính Thái Lan thiệt hại khoảng 140 tỉ baht, khoảng 80% trong số đó được các nhà bảo hiểm chi trả.

Ông Apichart Jongsakul, Trưởng Văn phòng Kinh tế nông nghiệp Thái Lan, cho biết trận lụt ở nước này dự kiến sẽ làm thiệt hại khoảng 6 triệu tấn lúa kể từ vụ mùa 2011-2012 hiện nay. Ông nói: “Thiệt hại 6 triệu tấn chỉ là ước tính ban đầu. Chúng tôi cần tiến hành một cuộc thăm dò mới sau khi nước rút”.