Romania ấn định bầu cử quốc hội vào ngày 9/12 tới

Nỗ lực của Liên minh Tự do Xã hội (USL) theo đường lối cánh tả của Thủ tướng Victor Ponta nhằm loại bỏ đối thủ cánh hữu là Tổng thống Basescu đã làm chậm tiến trình hoạch định chính sách, khiến đồng nội tệ của Romania bất ổn và làm dấy lên những nghi ngờ về số phận của thỏa thuận viện trợ trị giá 5 tỷ euro do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) quản lý.Nếu USL không giành được đa số áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, ông Basescu sẽ có ưu thế lớn, vì tổng thống có quyền chỉ định thủ tướng sau bầu cử.Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) và Mỹ đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp mà Chính phủ Romania sử dụng để chống Tổng thống Basescu, đồng thời cho rằng các biện pháp này đe dọa tới nền dân chủ và pháp quyền.Trước đó, Quốc hội hai viện của Romania đã thông qua quyết định phục chức tổng thống cho ông Basescu sau khi Tòa án Hiến pháp nước này ra phán quyết xác nhận cuộc trưng cầu ý dân mới đây nhằm phế truất Tổng thống Basescu không có hiệu lực do tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu không vượt mức quá bán (50%+1) theo luật định.