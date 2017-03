Romania: Chập điện, 3 trẻ sơ sinh trong lồng kính tử vong

Vụ nổ đã khiến 8 đứa trẻ khác bị thương nặng và 2 phụ nữ mang thai bị sức ép. Tất cả đang được cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.





Các nhân viên y tế đang giải cứu một bé sơ sinh bị thương

ra khỏi lồng kính (Ảnh: Telegraph)



Theo Thiên Thư (VNN/ Telegraph, Xinhua)



Theo ông Raed Arafat, phó Bộ trưởng Bộ Y tế Romania: “Ngọn lửa bắt đầu bùng phát từ phòng hồi sức cấp cứu trên tầng 2 của bệnh viện do sự cố chập điện, sau đó lan xuống phòng chăm sóc trẻ sơ sinh ở tầng 1 khiến hệ thống điều hòa tại đây ngừng hoạt động và phát nổ. Vào thời điểm đó có rất nhiều trẻ sơ sinh hiện đang được chăm sóc các chế độ đặc biệt trong lồng kính. Tuy nhiên 3 trẻ trong số đó đã tử vong do sức công phá của vụ nổ”.Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng được huy động tới hiện trường để đưa trẻ sơ sinh và thai phụ đi cấp cứu tại bệnh viện trung tâm Grigore Alexandrescu. Hầu hết trong số đó đều bị bỏng từ 30 – 80%, cá biệt có những trẻ sơ sinh thiếu tháng mới được 5 ngày tuổi bị bỏng 70 – 80% cơ thể.“Mức độ bỏng như vậy là quá lớn và vô cùng nghiêm trọng. Sinh mạng của những đứa trẻ đang bị đe dọa từng giờ”, ông Dan George Enescu, Giám đốc bệnh viện Grigore Alexandrescu cho biết.Ngọn lửa bùng phát cũng đã thiêu rụi một khu có diện tích gần 30m2 của bệnh viện. “Tuy nhiên đám cháy không lan rộng thêm và đã được dập tắt ngay sau đó”, phát ngôn viên của dịch vụ cứu hộ khẩn cấp cho biết.Sau khi vụ nổ xảy ra, hàng chục gia đình có trẻ sơ sinh bị thương đã vây kín tại cổng bệnh viện để ngóng chờ tin tức.Romania hiện là quốc gia nghèo nhất trong Liên minh châu Âu. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế tại quốc gia này còn nhiều hạn chế và yếu kém, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn chậm thay đổi kể từ khi quốc gia này tuyên bố độc lập.