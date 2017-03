Rúng động vụ Saddam Hussein mặc quần lót

Năm 2005, tờ The Sun đăng một loạt ảnh về Saddam Hussein trong tù dưới tiêu đề "Bạo chúa trong chiếc quần lót". Báo này không hề che giấu việc họ đã trả tiền cho nguồn tin Mỹ để lấy ảnh. Tuy nhiên, mới đây, Daily Beast đưa tin, số tiền trên được chuyển ở Mỹ, điều này đồng nghĩa với việc một vụ vi phạm đã diễn ra trên đất Mỹ.

Tờ Daily Telegraph đưa tin, phóng viên ảnh của The Sun đã được phái tới California để mua các tấm ảnh, vốn được tờ New York Post thuộc sở hữu của Rupert Murdoch đăng tải cùng ngày với thời điểm các tấm ảnh xuất hiện trên The Sun.

Khi các tấm ảnh được công bố, Tổng thống Mỹ George W.Bush lúc đó đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra nhằm tìm hiểu xem tại sao tờ The Sun và New York Post lại có những tấm ảnh nhạy cảm trên, vốn được đăng vào tháng 5/2005. Tuy nhiên, nguồn rò rỉ ảnh không bao giờ được phát hiện.

Cựu tổng biên tập tờ The Sun Graham Dudman nói, vào thời điểm đó, báo ông đã phải trả hơn 500 bảng cho các bức ảnh, nhưng hiện tờ Daily Beast cho biết, "số tiền phải chi ra để sở hữu những bức ảnh còn lớn hơn rất nhiều".

Theo ông Dudman, vào thời điểm đó, các nguồn tin quân đội Mỹ để lộ bức ảnh trên với hy vọng giáng một đòn mạnh vào phong trào kháng chiến ở Iraq. Và rằng, các bức ảnh đã được lấy theo những cách chuyên nghiệp của báo chí.

Daily Beast, mảng online của tạp chí Newsweek, cáo buộc, số tiền mua ảnh đã được chuyển trên đất Mỹ.

Giới chức quân đội Mỹ tin rằng các tấm ảnh được chụp ở nhà tù trại Cropper, gần Baghdad trong khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 4/2004, trước khi Saddam Hussein bị xét xử vì các tội ác chống lại loài người.

News Corp có phản ứng khá giận dữ với những cáo buộc mới của Daily Beast rằng họ đã hối lộ. Công ty này tuyên bố, đó chỉ là một âm mưu què quặt nhằm đưa lại một tin tức cũ và mọi chuyện đều đã được công bố rộng rãi vào năm 2005.

Hơn 50 người đã bị cảnh sát Anh bắt giữ khi họ điều tra về cáo buộc hối lộ cho các quan chức trong chiến dịch Elveden, song các thám tử điều tra vụ việc được cho là không điều tra về các bức ảnh của Saddam Hussein.

Một trong những người bị bắt trong cuộc điều tra là ông Dudman song nhân vật này không bị buộc tội hình sự ở Anh.



Chiến dịch Elveden là cuộc điều tra về tiền hối lộ cho các quan chức và những thông tin bị rò rỉ, nó được tiến hành cùng hai chiến dịch khác nhằm vào các cáo buộc nghe lén điện thoại và đột nhập máy tính.



News Corp từng bị FBI, Bộ Tư pháp Mỹ và nhiều cơ quan khác của Mỹ điều tra với cáo buộc chi nhánh của công ty này ở Anh từng hối lộ cho binh sĩ, cảnh sát và quan chức Anh để moi tin, ảnh về vụ việc trên, vốn bị coi là vi phạm luật hối lộ.

Theo luật trên, các công ty có sở hữu ở Mỹ bị chứng minh là hối lộ quan chức sẽ bị phạt và lãnh đạo của nó sẽ phải vào tù. Saddam Hussein bị tử hình 18 tháng sau khi những bức ảnh trên được công bố.

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail, Telegraph)